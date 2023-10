Giampiero Mughini, mani addosso alla ex: bufera al Gf, il video incriminato

22 ottobre 2023 a

Polverone su Giampiero Mughini a meno di una settimana dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Già, perché oltre ad essersi reso protagonista di molteplici polemiche, comprese un insulto a Matteo Salvini bollato come "cretino", ecco che ora spunta il caso che potrebbe anche costargli la squalifica.

Il punto è che nel corso di una chiacchierata con gli inquilini avvenuta nella serata di sabato 21 ottobre, Mughini ha raccontato una sua vecchia storia, pronunciando parole pesanti e rivelando di aver dato un "ceffone" a una sua ex.

Quando la storia era finita, racconta Mughini, l'ex compagna decise di restituirgli tutto quello che lui le aveva regalato durante la relazione: "Te li voglio restituire perché non voglio nulla che mi ricordi quello che tu sei stato", avrebbe detto.

Un affronto, per Mughini, che rivela: "Le ho dato un ceffone". Un raptus, una rivelazione accolta da un "nooo" di Vittorio e Mirko, due concorrenti del Gf, piuttosto stupiti per quanto detto dal giornalista. La regia di Canale 5, per inciso, ha subito tolto l'audio e cambiato l'inquadratura, ma era ovviamente troppo tardi: il video ha preso a rimbalzare alla velocità della luce online, dove una parte di utenti chiede la squalifica di Mughini dal Grande Fratello.