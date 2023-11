Ballando con le Stelle, "Amargo arretato per traffico di droga": uno choc

03 novembre 2023 a

Un clamoroso arresto: in Spagna infatti è finito in manette Rafael Amargo, celebre ballerino di flamenco. L'accusa è di quelle pesantissime: traffico di droga. Per questo Amargo è stato trasferito nel carcere madrileno di Soto del Real, questo perché ha violato più volte l'obbligo di firma a cui era sottoposto in vista del processo, che inizierà il prossimo 8 aprile.

Rafael Amargo è un volto noto anche in Italia: il ballerino infatti aveva partecipato in qualità di giurato alla nona e decima edizione di Ballando con le Stelle, il celebre e seguitissimo format condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Ma non solo: Amargo partecipò anche alla sesta edizione di Pechino Express, alla quale prese parte in coppia con Olfo Bosè.

Ora il ballerino e volto televisivo rischia la bellezza di nove anni di carcere per spaccio di metanfetamina e altre sostanze stupefacenti, il tutto dalla sua casa nel centralissimo quartiere di Malasana, che si trova a Madrid. Nel corso delle perquisizioni effettuate nel suo appartamento, la polizia ha trovato, tra le altre sostanze, anche 100 grammi di metanfetamina, 40 grammi di ketamina e tre bottiglie di popper. Una vera e propria centrale della droga, insomma.