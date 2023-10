Ballando con le stelle, scoppia la lite: "Ma che roba orrenda, ma basta!"

29 ottobre 2023 a

Alta tensione a Ballando con le Stelle tra Selvaggia Lucarelli, Simona Izzo e Fabio Canino. Ricky Tognazzi, concorrente in gara, ha deciso di regalare un mazzo di fiori alla Izzo. La Lucarelli ha commentato così la scelta: "Non posso arrivare qui, vederti ballare e poi la prima cosa che fai è andare a fare gli auguri a Simona - ha sottolineato la giornalista -. Il concorrente è lui. Questa coppia ha troppa luce. Con questa finta petulanza a Simona rischi di uscirne danneggiato, primo perché sei simpatico e poi perché sei bravo. Simona non è proprio un'esplosione di simpatia".

La risposta della Izzo non si è fatta attendere: "Non penso di togliere luce a Ricky che ha una sua personalità - ha sottolineato Simona Izzo -. Noi siamo una coppia da 38 anni e capisco che questo possa turbare Selvaggia che forse ha storie meno stabili. Già l'altra volta mi sono trattenuta. Sei veramente stata scorretta perché hai chiesto a Ricky se i calci che dava erano per me. Tu hai fatto un corso di filologia per corrispondenza? Ricordati che le donne muoiono per i calci degli uomini". La Lucarelli ribatte: "Che tristezza Simona. Guarda non stai raccontando niente di me, ma molto di te".

A questo punto interviene Fabio Canino che sbotta letteralmente: "No scusate ma questo non va bene - ha sottolineato-. E non bisogna sfociare in questo. Che roba orrenda questa, che roba brutta. Ma una cosa seria come il femminicidio tu lo butti qui dentro? Ma come ti permetti? Ma dai smettila. Quella di Selvaggia era una battuta e l’abbiamo capito tutti. Sì era una battuta e Selvaggia Lucarelli le sa fare".