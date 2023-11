Ballando, Mammucari massacra Selvaggia Lucarelli: "Rovini lo share, sei caduta in basso"

05 novembre 2023 a

Dove c'è Selvaggia Lucarelli, c'è rissa. Dunque altissima tensione a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci su Rai 1, dove nella puntata del 4 novembre esplode lo scontro tra la giornalista e Teo Mammucari, ex volto di Tu si que vales alla sua prima stagione nello show danzereccio dopo l'addio a Mediaset.

Durante un confronto molto acceso, Mammucari ha risposto in modo durissimo a Selvaggia, quando quest'ultima ha affermato di apprezzarlo molto di più da concorrente che da giurato. Tutto inizia da una frase dell'ex conduttore de Le Iene: "Ma, secondo te, se ballavano i professionisti, tu stavi seduta là a fare la giurata?". Lucarelli risponde in modo negativo.

Mammucari a quel punto rincara la dose: "Allora è spettacolo, mettetevelo in testa. Se voi anche fate lo spettacolo, questo programma veramente va alle stelle, invece continuate a fare battibecchi, rovinate lo share di 2-3 punti perché la gente si rompe, se rompe - ha sganciato la bomba -. Sai qual è la mia vittoria? Lo sai qual è la mia vittoria? La mia vittoria non è vincere qua, la mia vittoria è un’altra: prendere il tuo posto. Il prossimo anno facciamo tre punti di più. Te lo dice Teo Mammucari. Ecco perché sono il vincitore", ha picchiato durissimo.

Quindi la replica della Lucarelli: "La vedo male. Ti ho visto a Tu Si Que Vales. Non eri un granché, ti devo dire la verità. Stai meglio lì". "Beh, non è intelligente che lo dici, perché i numeri dicono altro. Sei cascata in basso", ha replicato e concluso uno scatenato Mammucari.