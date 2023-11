Ricky Tognazzi, il video dietro le quinte: "Quello è sc***o", viene giù Ballando

10 novembre 2023 a

Ancora tensioni a Ballando con le stelle, lo show musicale vip di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Dopo la rissa tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli, con la prima che ha minacciato di querelare la giudice per il "pizzo-gate", è proprio il marito della Izzo, Ricky Tognazzi, a polemizzare con un membro della giuria. E si annunciano nuove risse sabato sera.

Su X è il profilo "TV Italiana" a pubblicare un video estratto dal backstage della trasmissione. Dietro le quinte, Tognazzi discute con la sua partner e coreografa Tove Villfor e Giovanni Terzi. L'attore, figlio del grande Ugo, e il giornalista e compagno di Simona Ventura, anche lei concorrente, commentano i voti dei giudici. "Ma chi l'ha dato 5 a Simona? Mariotto?", chiede Tognazzi.

Al cenno d'assenso di Terzi, Ricky parte in quarta con gli insulti: "Vabbè, Mariotto è scemo, gli è andato in pappa il cervello! Ma la cosa che ha detto di me, Simona e Tove? È una roba da... Ti sei bevuto il cervello, veramente. Si è sognato un triangolo d'amore e poi si è addormentato, ma dai!".

Il riferimento è al velenoso giudizio del solitamente severissimo Guillermo Mariotto nel corso della terza puntata sulla performance della coppia Tognazzi-Villfor: "Ho pensato a Tognazzi, la Izzo, la Tove. Ho provato ad immaginarmi anche un triangolo, ad un buffet, dove si intrecciano con la Tove senza nulla su un tavolo. Poi però mi sono addormentato. Già, dopo questa fantasia ho davvero dormito".

Ironia eccessiva e di cattivo gusto non gradita da Tognazzi, che evidentemente sta aspettando il momento opportuno (in diretta) per vendicarsi. E intanto scalda i motori.