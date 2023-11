Reazione a Catena, "non lo guardiamo più": rivolta del pubblico, sospetti sulle "Amichette"

19 novembre 2023 a

a

a

Ancora un cambio al vertice a Reazione a Catena, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il quiz in fascia pre-serale che domina in termini di share. Nella puntata di sabato 18 novembre, infatti, ecco che si impongono "Le Amichette", che si sbarazzano nell'intesa vincente dei Semiseri.

I Semiseri, terzetto bellunese, aveva eliminato da Reazione a Catena gli Ultravioletta, campioni che stavano dominando il programma. Ma sono durati poco: contro Alessandra, Milena e Simona, le Amichette appunto, sono capitolati. E così, ecco che queste ultime sono arrivate alla finale del programma, la catena finale, giocando per un montepremi potenziale di 85mila euro.

Nell'Ultima catena la parola finale era "tiro", dunque quella successiva iniziava con "po" e finiva con la "o". Le Amichette hanno comprato il terzo elemento, che era "scherzo": alla fine giocavano per 665 euro, che hanno incassato fornendo la risposta giusta, che era "poligono".

"Cosa prima della risposta", "Vergognatevi": bufera e sospetti sui nuovi campioni di Reazione a catena

Ma come spesso accade, in molti tra il pubblico a casa hanno avuto da eccepire. Su X era un diluvio di commenti: "Per carità, Reazione a Catena è unico nel suo genere, ed è l'unico programma di intrattenimento che guardo, ma non lo guarderò più dopo una simile prepotenza. Almeno Liorni non sarà danneggiato più di tanto", commentava uno. Poi un secondo: "Resteranno un mistero queste strane coincidenze, allineamenti di astri e pianeti, congiunture più o meno favorevoli che saltuariamente influenzano e influiscono sulle vittorie degli uni o degli altri". La ragione delle critiche? La riassumeva un terzo utente: "Min***, facilità imbarazzante". E il dibattito, in attesa della prossima polemica, ovviamente continua...