Mario Roggero? Cos'è successo a Tg1 e Tg4: gioielliere condannato, le conseguenze

Klaus Davi 07 dicembre 2023 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Tg1 e Tg4)

Come una bomba nucleare, la vicenda del gioielliere Mario Roggero condannato a 17 anni per aver ucciso due rapinatori s'inserisce in pieno nel conflitto politica-magistrati, scuotendo la narrazione e costringendo i discettatori dell’annosa querelle sulla giustizia a misurarsi con un fatto terribilmente concreto.

Certo, la quantità non coincide con la qualità degli ascolti e men che meno con la condivisione dei contenuti proposti, ma i dati indicano quanto il pubblico si appassioni a un tema. Lunedì il caso Roggero ha aperto alcuni Tg nazionali, come il Tg1 delle 20 visto da quasi 5 milioni di spettatori col 24.6% di share. La notizia ha impattato sulle edizioni serali causando oscillazioni in positivo (calcolando le medie annuali fonte OmnicomMediaGroup): +0.3% per Studio Aperto, +0.5% Tg1, +0.5% Tg5, +1% Tg La7, +1% Tg3, +0.3% Tg4.

"Te lo prometto". Salvini telefona a Roggero: gioielliere condannato, il caso è politico

Ad amplificare il tutto il fatto che la sentenza della Corte d’Assise di Asti arrivi dopo la due giorni sovranista di Salvini impostata su una logica anti-establishment. Cosa cambierà nella dialettica fra le élites? Poco o nulla. I magistrati rimarranno sulle loro posizioni poco inclini all’autocritica mentre la politica cavalcherà i vari casi Zuncheddu e Roggero consapevole che incideranno sui meccanismi del consenso alla vigilia delle Europee.