L'eredità, il campione Alessio perde ma si scatena il caos: "Succede troppo spesso"

24 maggio 2024 a

L'ennesima polemica è scoppiata per il finale della puntata di oggi 24 maggio de L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1. Al Triello sono andati Francesca, Sergio e Alessio ma ad avere la meglio e ad andare alla sfida dei 100 secondi sono stati questi ultimi due. Francesca, quindi, tornerà in gara domani.

Alessio ha già portato a casa 75.000 euro in un'altra precedente puntata del quiz game ed è arrivato oggi alla sua terza Ghigliottina, lo step finale del gioco, con 42.500 euro, dopo tutte le sfortunate decurtazione. Le cinque parole di questa sera erano: Guardare, Principale, Centro, Personale e Oggetto. Alessio doveva trovare quella che le lega tutte. Come risposta dà Attenzione. Sarà quella giusta? Purtroppo no, Attenzione non è quella corretta, perché la parola esatta è Interesse.

Un finale che ha scatenato il caos sui social. Perché in realtà la parola Attenzione calzava bene con tutte e cinque le parole-indizio. "Però attenzione ci stava perfettamente. Quest'anno capita con troppa frequenza che si trovino parole alternative ugualmente valide rispetto alla scelta degli autori", scrive un telespettatore su Twitter, "ma un conto è se lo facciamo noi da casa mentre è un problema più serio se lo fa il concorrente".