Reazione a catena, i Doppia coppia non conoscono "C'era una volta in America": imbarazzo in studio

Torna Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. I "Doppia coppia" - il trio formato da Giulia, Matteo e Cecilia - è riuscito a fermare lo strapotere dei "Salsa e merende" che, da qualche tempo erano i dominatori incontrastati del gioco. I campioni, nella puntata di mercoledì 24 luglio, si sono trovati di fronte gli "Articolo tre", la squadra composta da Flaminia, Andrea e Filippo. I tre ragazzi si sono conosciuti a Bologna, città nella quale frequentano la facoltà di Giurisprudenza. Da qui, infatti, il nome scelto per il loro team.

Dopo alcune manche agguerritissime, i "Doppia coppia" si confermano campioni di Reazione a Catena e si presentano all'Ultima Catena con un montepremi di tutto rispetto. I tre infatti hanno accumulato la bellezza di 105mila euro. Chapeau. Turno dopo turno, però, hanno visto il loro bottino scendere fino a poco più di 6mila euro. All'Ultima Parola si sono trovati di fronte al termine "Motivo". E hanno deciso di comprare il terzo elemento - Piano" -, dimezzando così il loro montepremi. Andrea decide di buttarsi e sfida la sorte pronunciando: "Discorso". Ma il tentativo non è andato a buon fine. La risposta corretta era: "Disegno". Poco male, ci riproveranno nella prossima puntata.

Ad alcuni utenti, però, non è andato giù un dettaglio della puntata. Nel corso della prima Catena Musicale, i campioni in carica non sono riusciti a indovinare la canzone proposta dal programma. In questo caso, si trattava di una colonna sonora tratta da un cult della storia del cinema: "C'era una volta in America". "Togliere i diritti civili a chi non riconosce la colonna sonora di C'era Una Volta in America", scrive un utente su X. Severo, ma giusto...