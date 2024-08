Rosa Perrotta, corna tentate al ristorante. Furiosa: "Ma che coraggio hai?"

19 agosto 2024 a

a

a

Li abbiamo conosciuti nel corso del programma televisivo di Maria de Filippi Uomini e Donne, la coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Tra alti e bassi i due continuano a stare insieme e ora che appaiono più affiatati che mai ecco spuntare un terzo incomodo. I due si trovavano a cena in un ristornate quando una ragazza seduta vicino al loro tavolo nota il consorte della Perrotta.

A raccontare l'episodio è stata la stessa showgirl che ha affidato ai social il suo lungo sfogo. La femme fatale non si sarebbe fermata a sguardi e ammiccamenti, ma avrebbe perfino mandato un messaggio nella posta privata. "Questa ragazza che era nel nostro stesso ristorante a cena, nel tavolo di fianco al nostro, non ha fatto un complimento al mio compagno, ma gli ha mandato un messaggio la mattina dopo la serata. Ora mi chiedo: sai che è fidanzato, sai che ha due bambini, non gli mandi un messaggio dicendogli io mi sono innamorata, provandoci palesemente".

"Una grande cazz***". Gf vip, la furia della "esclusa" famosa

Rosa Perrotta continua il suo racconto spiegando di ricordarsi bene della donna in questione. "Quella sera aveva già cercato di attirare la sua attenzione. Ma dove lo trovi il coraggio di andare a cercare di rompere una situazione così?" Si domanda la conduttrice che categorica afferma: "Ragazze, io non ho alcun rispetto nei confronti di queste donne".

E ancora: "Siete le peggiori. Cosa ti apsettavi che Pietro ti dicesse vediamoci? Lui non è così. Ve lo dico così risparmiate energie", osserva l'influencer. E se c'è chi sul web consiglia alla conduttrice di sentirsi lusingata da quanto accaduto, la donna non le manda a dire e lapidaria afferma: "No, non sono lusingata se una donna scrive in dm al mio uomo che si è innamorata di lui. Provandoci spudoratamente e avendo rispetto di me pari a zero. No. Punto.!". Insomma, non sembra averla presa benissimo...