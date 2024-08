Reazione a catena, gli Essenziali "scarsi fino alla fine". E' il caos: "Li denuncio"

21 agosto 2024 a

Gli Essenziali si confermano campioni a Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Ma non conquistano né il montepremi finale né i telespettatori a casa, che come a ogni puntata

Alessandra, Fabrizio e Laura superano la concorrenza degli sfidanti, le Figlie delle stelle, trio composto da mamma (Nara) e, appunto, due figlie (Arianna e Sara). La gara non è delle più entusiasmanti, con gli appassionati che su X sottolineano la scarsa preparazione generale.

Si arriva così all'epilogo, l'atteso gioco dell'Ultima parola. I campioni in carica ci arrivano con 127mila euro in ballo, ma la progressione è impietosa e, alla fine, ne restano solo 7.938. Da una parte la parola "terreno", dall'altra "rispetto", e la parola-chiave da indovinare che inzia per "co" e finisce per "o". Gli Essenziali la buttano lì senza troppa convinzione: "Corrisposto". Sbagliato, perché la parola corretta è "Confronto".

Nel frattempo, su X gli utenti si scatenano con le risposte: "Costruito", "Collinoso", "Concreto", "Coltivato". Qualcuno si lamenta ("Ce ne sono troppe"), qualcuno la azzecca e altri protestano: "Se è confronto li denuncio".

Tutti d'accordo, invece, sul giudizio sui campioni: "Scarsi fino alla fine", "Hanno toppato ancora!!!", "Ma quest'anno come faranno la sfida dei campioni di Reazione a catena? Chi sono i campioni?", "Quest'anno l'ignoranza si spreca!", "Perché saltano il tipo in mezzo? Che ci sta a fare?".