Forum, Antonella Clerici e il clamroso messaggio alla Palombelli: "Sempre contro di noi!"

10 settembre 2024 a

a

a

I 40 anni di Forum fanno indispettire (simpaticamente) anche Antonella Clerici. Questione di palinsesti, diciamo. Il tribunale più famoso di Mediaset e della tv è tornato in onda per spegnere le candeline sulla torta dell'edizione numero 40, un compleanno che lo piazza tra i programmi più longevi e di maggior successo popolare della storia del piccolo schermo.

Alla conduzione c'è ancora Barbara Palombelli, autentica "signora" di Rete 4 con 13 stagioni alle spalle "in aula". Su Rai 1, in contemporanea, va in onda invece Antonellina con il suo È sempre mezzogiorno, cooking show di successo che ha raccolto l'eredità di La prova del cuoco.

Retroscena, Antonella Clerici furiosa con Gerry Scotti: "Ma è la fotocopia!"

La Clerici ha avuto una parola affettuosa nei suoi confronti, augurandole una buona stagione. Lo stesso hanno fatto altri protagonisti come Paolo Bonolis, Paola Perego e Rita Dalla Chiesa (già volti di Forum), Gerry Scotti (con cui la Clerici stessa aveva avuto qualche frizione mesi fa, visto che Io canto su Canale 5 era considerato dalla bionda conduttrice il clone di The Voice, andando in onda anche in quel caso praticamente in contemporanea).

"Siamo tutti italiani, noi". Gerry Scotti, la bordata contro Antonella Clerici

"Non ci posso credere, sono già passati 40 anni - ha detto la Clerici -. E adesso Barbara ci sei tu che hai portato di nuovo lustro e bellezza a questo programma. Ahimè, sempre contro di noi! Però sono felice perché è un po’ come avere un’amica dall’altra parte, una bella trasmissione con cui confrontarci. Ed è bello così".