Affari tuoi, De Martino e il blitz in prima fila: chi è questa donna

Il "mattatore" Stefano De Martino scatena il panico in studio ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1. Il concorrente in gara è Michele, ex pacchista per 15 puntate in rappresentanza del Veneto.

Il magazziniere di una ditta di macchinari per i gelati ("Ah, buono", si complimenta il conduttore presentandolo al pubblico in sala e a casa) è soprannominato dagli amici Sean Connery, per la notevole somiglianza con l'attore protagonista della saga di 007. Insieme a lui, dietro al bancone, ha chiamato la giovane Eleonora, figlia della sua compagna: "Perché lei? Perché mi sentivo così", spiega con gli occhi colmi di affetto per la ragazza.

Eleonora si volta con sguardo dolcissimo all'indietro, verso la prima fila del pubblico. "Da quanti anni siete insieme tu e la tua compagna? - domanda De Martino - So che anche lei è qua e non si vuole fare inquadrare. E proprio per questo motivo noi la andiamo a salutare".

Quindi l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, ormai padrone della scena dopo un mese e mezzo di puntate, prende un microfono e si avvia con passo spedito verso la donna tra le risate e gli applausi dei presenti.

Si siede accanto a Carla, che spiega: "Da quasi 18 anni...". "Carla è molto emozionata, non voleva entrare in studio e noi l'abbiamo costretta. E' contenta di essere qua?", "Adesso sì". "Meno male meno male, non se ne pentirà". Purtroppo, alla fine, tanta emozione e tanta simpatia non porteranno bene al concorrente veneziano, che torna a casa con soli 75 euro.