L'Eredità, la soluzione della Ghigliottina scatena la polemica: "Discutibile"

La polemica travolge L'Eredità. Ai telespettatori corsi sui social per commentare la puntata di lunedì 18 novembre non è andata giù la parola da indovinare alla Ghigliottina. In gioco c'era il campione Christian, reduce da diverse da ben 200mila euro di vittorie. Arrivato alla sfida finale, il concorrente si è trovato di fronte alle seguenti parole: mettere, romana, farmacista, oro e ponte. La parola da lui scelta come possibile soluzione? "Tenda". Eppure l'esatta soluzione non era, bensì "bilancia".

Un termine, quello scelto dagli autori, non andato giù agli utenti del web. In moltissimi hanno contestato la scelta di Rai 1. La "parola indizio" romana, infatti, manda molto fuori strada perché si tratta di un tipo di bilancia specifica, la stadera. "Parola discutibile stasera!", scrive un telespettatore su X al quale ne fanno seguito altri: "Quel tipo di bilancia a casa mia si chiama stadera".

E ancora: "Bilancia? Si, va beh", "Questo è un tipico esempio di impoverimento della lingua", "La stadera è la bilancia romana". E ancora: "La stadera è la parola giusta, stadera non bilancia" Insomma la soluzione del programma condotto da Marco Liorni ha scaldato gli animi, mentre c'è chi l'ha buttata sul ridere: "Era troppo anche stasera, infatti non l’ha presa!!!", ha scritto un utente in riferimento alle grosse vincite incassate dal giovane concorrente.