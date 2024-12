Affari tuoi, a puntata finita Anna viene umiliata: "Per cosa devi usare quei soldi"

04 dicembre 2024 a

"Dopo aver sentito 'Sono stata telefonata' ho sperato avesse i 300.000 avendone accettati 30.000. Per favore, usa quei soldi per andare a studiare...". Sono tutto tranne che teneri i commenti dei telespettatori di Affari tuoi per Anna, l'ex pacchista campana da Marcianise, promossa a pacchista nella puntata andata in onda mercoledì 4 dicembre.

Già protagonista di un siparietto piuttosto piccante nel quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino (si era detta pronta a partire con il concorrente della Lombardia, davanti alla compagna di quest'ultimo...), Anna arriva a tre pacchi dalla fine con 2 blu (75 e 200 euro) e un rosso da 300mila euro, il massimo.

Il Dottore offre 30mila euro e la ragazza, accompagnata dal marito, spiega: "Siamo stati telefonati per venire qui". Come a dire, al di là della forma non proprio corretta: non posso ignorare la fortuna. E così accetta l'offerta, accontentandosi. E fa bene, perché nel pacco tra le sue mani c'erano solo 200 euro.

"Comunque con un pacco blu il Dottore le ha offerto troppo... Alcune sono agevolate", protesta su X un telespettatore. "Il fresco sposino aveva ragione a voler accettare. Il niente è niente, il poco è meglio di niente", "Finale falsata, se fosse andata come voleva lei sarebbe finita con due pacchi blu", "Il tipo la prima cosa che fa è dirle 'te l'avevo detto'", "Bravi, ma potevate accettare i 40mila", "Sì comunque avresti vinto più soldi, ti è stato risparmiato anche 'il Dottore ti avrebbe offerto di più' perché a volte Stefano lo dice", "Le ha detto anche troppo bene":