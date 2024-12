Affari Tuoi, 8,5 milioni "grazie a Stefano De Martino": un caso clamoroso per la Lotteria Italia

23 dicembre 2024 a

Boom di vendite per i biglietti della Lotteria Italia. Anche quest'anno il successo è confermato da un nuovo aumento delle vendite dei biglietti, pari al +25 per cento rispetto alla scorsa edizione. Le vendite, secondo quanto apprende Agipronews da fonti istituzionali, toccheranno quota 8,5 milioni di tagliandi, in netta crescita rispetto ai 6,7 milioni dell'ultima estrazione.

Ma le novità non finiscono qui, perché stando ai diversi rivenditori interpellati da Agipronews, i giovanni vanno ancora a caccia del biglietto da conservare, magari regalare e controllare. A svelare i fortunati ci sarà Stefano De Martino che, nella serata del 6 gennaio in diretta su Rai 1, come ormai consuetudine, renderà noti i premi milionari. Il tutto durante un'edizione speciale di Affari Tuoi.

Non a caso per spiegare questo boom si può parlare di un vero e proprio "effetto De Martino". Il nuovo conduttore del programma, in ogni puntata, durante l'apertura del pacco da 5 euro dona al concorrente un biglietto con sottofondo la musica dei bersaglieri, regalando una rinnovata importanza alla Lotteria Italia. In ogni caso quella del 6 gennaio sarà una puntata ricca di sorprese. Oltre ai momenti di suspense legati ai pacchi, ci sarà spazio per intrattenimento e tante risate. Alcuni vip si sfideranno nei giochi dei pacchi, ma altri siederanno tra il pubblico per commentare e rendere ancora più vivace l’atmosfera, creando un mix perfetto tra tensione, ironia e spettacolo.