L'Eredità, "Indegni, vergognosi": cosa succede poco dopo la puntata, esplode il caso

03 marzo 2025 a

a

a

Non si arresta la polemica su L'Eredità. Il programma condotto da Marco Liorni riesce a sollevare il caso anche nella puntata in onda lunedì 3 marzo. Il caso, ovviamente, è legato alla Ghigliottina. Ad arrivare al gioco finale di Rai 1 è Fernando che tenta il colpaccio: vincere 175.000 euro. Gli indizi? Unità o Italia (sbagliato), Data o Anniversario (sbagliato), Segretario o Particolare (sbagliato), Scala o Scalo (esatto), Piano o Tromba (giusto)

Ecco allora che il concorrente sceglie la parola "Coda". Un termine però che risulta essere quello sbagliato. La parola corretta, infatti, è "produzione". Una soluzione che non piace ai telespettatori. Tante infatti le critiche arrivate su X, alcune anche molto forti: "Produzioneci sta malissimo", "Segretario di produzione, da dove viene?", "Produzione?? Non ci siamo!! Sempre poco associabili le parole!! Ciao a tutti amici a domani bravi chi ha indovinato!", E ancora: "Siete indegni e vergognosi, ultima parola da vomito, siete ridicoli, fate pena ma non vi vergognate? Una parola veramente vergognosa. Braccino corto".

@LEredita siete indegni e vergognosi,ultima parola da vomito, siete ridicoli, fate pena ma non vi vergognate? Una parola veramente vergognosa . Braccino corto — Vito Mei (@mei_vito83294) March 3, 2025