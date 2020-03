Diamond Princess, la ricerca: il coronavirus ha resistito per 17 giorni sulle superfici dell'imbarcazione

24 marzo 2020 a

Il coronavirus può rimanere sulle superfici fino a 17 giorni. Questa la conclusione dello studio dei ricercatori americani dei Centers for Disease Control and Prevention, che hanno notato la presenza del virus sulla nave da crociera Diamond Princess, in particolare all’interno delle cabine. Il virus "è stato identificato su una varietà di superfici in cabine di passeggeri infetti sia sintomatici che asintomatici fino a 17 giorni dopo che le cabine erano state lasciate libere sulla Diamond Princess ma prima che fossero condotte le procedure di disinfezione", hanno scritto i ricercatori.

Un dettaglio riscontrato anche su più navi: in almeno 25, con a bordo casi confermati di Covid-19, è stata rilevata la presenza del virus anche dopo la fine della crociera. La Diamond Princess era rimasta ferma, ormeggiata nel porto di Yokohama (Giappone) dal 5 febbraio, in quarantena dopo che il 3 febbraio il primo passeggero fu trovato positivo al test per il nuovo coronavirus Sars-Cov-2. In totale erano stati circa 705 di 3.700 passeggeri a essere risultati infetti.