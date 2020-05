Coronavirus, la sessuologa Rosamaria Spina: "Quale tipo di rapporto evitare", una pratica poco comune

26 maggio 2020 a

Sesso sì, ma con precise precauzioni contro il coronavirus. Parola di Rosamaria Spina, la sessuologa intervistata a La Zanzara su Radio 24, il programma di Giuseppe Cruciani e David Parenzo: "In questa fase sessualmente bisogna prendere delle precauzioni. Ci sono delle cose sconsigliate. Per persone che vivono sotto lo stesso tetto le restrizioni sono minori, perché si presume siano stati esposti allo stesso ambiente. Ecco, invece i rapporti occasionali...", ha premesso. Insomma, evitare rapporti occasionali e utilizzare sempre il preservativo, e "in questo periodo ancor di più, perché in realtà una ricerca cinese pubblicata su una rivista scientifica ha dimostrato che anche nel liquido seminale ci sono tracce del Covid-19".

E ancora: "E poi i rapporti orali sono sconsigliati perché la saliva è un mezzo di trasmissione. E’ assolutamente sconsigliato. Diciamo che in questo caso il rapporto classico, quello con penetrazione vaginale, molto probabilmente sempre col preservativo è quello più sicuro che abbiamo a disposizione". Ma non è finita: "Se due utilizzano una app di incontri sono sconsigliati i rapporti orali. Da entrambe le parti. Altro rapporto sconsigliato è il rapporto oro-anale. Evitare ciò contatti tra la bocca e l’ano”. Pratica in verità assai peculiare, ma dalla quale si dovrebbe diffidare: "Noi questo rapporto tra bocca e ano lo classifichiamo così, oro-anale. Il motivo è doppio. Non solo per la saliva che, come già detto, è veicolo di trasmissione, ma in realtà tracce di Covid sono state in realtà ritrovate anche nelle feci. Quindi non essendo sempre la parte anale nelle giuste condizioni, anche questo in realtà può creare una doppia fonte di contagio", conclude la Spina.

