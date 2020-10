Coronavirus, ecco quanto resiste sulle mani: uno studio da incubo dal Giappone

08 ottobre 2020 a

Il virus del Covid resiste sulle mani per 9 ore, quello dell'influenza solo 2. Lo sostiene uno studio giapponese, che ricorda così l'importanza del lavaggio frequente delle mani. "Questa ricerca mostra che, rispetto all’influenza, Sars-Cov-2 può trasmettersi più facilmente attraverso il contatto perché resta in modo più stabile sulla pelle umana", hanno scritto gli autori dell'analisi pubblicata sulla rivista Clinical Infectious Diseases. I ricercatori dell’Università di Medicina della Prefettura di Kyoto in Giappone hanno scoperto che Sars-CoV-2 è sopravvissuto sui campioni di pelle umana per 9,04 ore, rispetto alle 1,82 ore del virus dell’influenza A. Nell'esperimento, questi virus sono anche stati mescolati con il muco, per imitare il rilascio di particelle virali in caso di tosse o starnuti. In quel caso si è osservato che Sars-CoV-2 è durato un tempo ancora più lungo, circa 11 ore. Poi il test con il gel per le mani: entrambi i virus sono stati inattivati sulla pelle 15 secondi dopo l’uso di disinfettante con alcol all’80%. Ci sono ancora delle incertezze, invece, sulla dose infettiva. Non si sa, quindi, qual è la quantità di particelle virali necessaria per trasmettere l’infezione toccando la pelle contaminata.

