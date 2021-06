Vaccino, "miocardite dopo Pfizer e Moderna": convocata una riunione urgente, così il vaccino può colpire al cuore, i soggetti a rischio

11 giugno 2021 a

Non solo AstraZeneca. Anche i vaccini di Pfizer e Moderna sono sotto osservazione. Negli Stati Uniti i dirigenti sanitari dei Centri per il controllo delle malattie hanno convocato una riunione urgente il 18 giugno per affrontare il problema degli effetti dei farmaci a mRna sugli adolescenti. Come riporta il DailyMail, infatti, 226 tra ragazzi e giovani uomini si sono ammalati di miocardite o pericardite dopo la somministrazione del farmaco. Un numero troppo alto secondo gli scienziati americani.

Di che malattie si tratta? La miocardite è un’infiammazione del cuore, mentre la pericardite è un’infiammazione del rivestimento esterno del cuore. Nel caso specifico degli Usa, i ragazzi sotto osservazione si sono ammalati dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino. Al momento 3 sono in terapia intensiva, 15 sono ricoverati, 41 hanno sintomi in corso mentre 167 sono guariti. Un collegamento tra miocardite e pericardite da una parte e vaccino dall'altra non è ancora stato provato e le segnalazioni sarebbero comunque molto rare.

L'età media delle persone che hanno sviluppato questa condizione negli Stati Uniti è di 24 anni. Questo tipo di infiammazione del cuore, in particolare, può essere causata da varie infezioni, tra cui il Covid, ma anche da alcuni farmaci. In passato ci sono state rare segnalazioni in seguito ad altri tipi di vaccinazioni. Dopo la somministrazione di Pfizer, quasi due quinti delle segnalazioni sono arrivate da ragazzi, che sembrerebbero essere più colpiti delle ragazze. I sintomi, tra cui dolore al torace e difficoltà di respirazione, sarebbero apparsi invece entro una settimana dalla seconda dose.

