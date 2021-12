Trapianto di capelli in Turchia o Spagna: come scegliere l'opzione migliore?

21 dicembre 2021 a

20 milioni di italiani perdono i capelli e a soffrirne sono sia uomini che donne. Ma per cambiare aspetto e migliorare la qualità della propria vita, vale la pena operarsi in Turchia o in Spagna? L'alopecia (o perdita di densità capillare), colpisce circa il 50% delle donne, e può manifestarsi in fasi diverse della vita. Nei casi più gravi è presente già durante la pubertà, molto spesso dopo la gravidanza o in menopausa. In altri soggetti può essere conseguenza di una predisposizione genetica (alopecia androgenetica), anemia, malattie immunologiche (alopecia areata), cure mediche o disturbi alla tiroide. Ma c’è di più: carenza vitaminica, stress prolungato nel tempo, obesità e diete ricche di grassi, sono tutti fattori che influenzano il diradamento e la caduta dei follicoli piliferi. Per quanto riguarda gli uomini, già a 30 anni il 30% della popolazione ne è affetto, con una curva che sale fino al 50% dopo i 50 anni, e all’80% a partire dai 70. Perché andare all’estero quando posso farlo in Italia? Non è un cliché - si tratta delle proprie tasche. Dopotutto, non tutti possono permettersi di sottoporsi allo stesso tipo di intervento a casa nostra: a volte si fa fatica solo ad arrivare a fine mese. E non è vero che prezzo inferiore significa bassa qualità. Per questo motivo, vogliamo presentarvi alcune delle migliori cliniche in Turchia e Spagna: gli innumerevoli clienti soddisfatti sono la prova palpabile che è possibile porre fine alla caduta dei capelli ad un prezzo accessibile.

Le migliori cliniche per capelli in Turchia

Negli ultimi anni, la Turchia è stata molto rivalutata non solo tra coloro che viaggiano per piacere (dato il suo fascino, nonché ricchezza culturale e storica), ma anche tra chi è alla ricerca di un trapianto di capelli di qualità a prezzi contenuti. Inoltre, la fama è cresciuta perché i risultati ottenuti dai pazienti fanno invidia alle cliniche nostrane: sono oltre 60.000 i turisti “della salute” che ogni anno si recano a Istanbul. Le cliniche turche monitorano i clienti prima e dopo l’intervento, e per coloro che temono la barriera linguistica, sono sempre maggiori le infrastrutture che garantiscono un interprete di lingua italiana durante tutto il percorso operatorio. Capilclinc Turchia è ormai un’istituzione nel campo della tricologia, con centinaia di clienti soddisfatti ogni anno. “Ho apprezzato il modo in cui mi hanno preparato mentalmente alla perdita di follicoli post-trapianto”, afferma Mario, un ex-cliente di Roma che si è recato di recente presso l’istituto. Questa caduta, detta shock loss, è infatti del tutto normale, e si verifica in modo temporaneo nella zona trapiantata. Il Dott. Oguz Kayiran, responsabile della sede Capilclinic di Istanbul, ha più di 10 anni di esperienza in chirurgia plastica ed estetica ricostruttiva. Oltre ad essere un volto noto in diversi ospedali del suo Paese, contribuisce regolarmente a ricerche e pubblicazioni scientifiche. Cosa può aspettarsi un cliente italiano che sceglie i loro trattamenti? Di certo sarà coccolato come si deve: trasferimento da e per l'aeroporto, hotel in centro città, un trattamento personalizzato che si prende cura dal cliente prima e dopo l’operazione. Tra le tecniche utilizzate, spicca la “DHI” (Direct Hair Implantation), “FUE” (Follicular Unit Extraction) e “Min Time FUE”(tecnica esclusiva di Capilclinic che si attua attraverso tempi ridotti). La clinica del Dott. Keser localizzata ad Ankara è anche una delle più rinomate della località. Con un’esperienza decennale nell'ambito della tecnica FUE manuale, alla prognosi di ogni paziente segue uno studio accurato circa le varie possibilità per ridare densità al cuoio capelluto in modo naturale. Il metodo utilizzato dal Dott. Keser è ormai molto conosciuto: utilizza un punteruolo da 0,7-0,9 millimetri di diametro che, su capelli rasati il più possibile, consente densità di trapianto elevate - da 60 a 80 innesti per centimetro quadrato. La particolarità di questa tecnica consiste nel moltiplicare le sessioni per alleviare l'affaticamento del paziente, impiantando un numero di innesti per sessione che varia dai 600 agli 800 (sono dunque necessarie tre sessioni per 2.000 innesti o cinque per 3.000), Anche in questo caso, il pacchetto per i pazienti internazionali include trasferimenti, alloggio, traduttore e follow-up post-operatorio. DrT Hair Transplant Clinic è stata fondata nel 1998 e ha sede a Istanbul e Cipro. Diretta dal Dr. Tayfun Oguzoglu, è rinomata per l’utilizzo della tecnica detta “SPS” (Sapphire Premade Slit) che prevede l’utilizzo di una lama di zaffiro con uno spessore di un millimetro che permette il trapianto di ogni singolo follicolo con una densità pari o superiore al 30% rispetto alle altre tecniche utilizzate. Accreditata dalla JCI (Joint Commission International) - un ente americano che si assicura dell’utilizzo di regole, norme di sicurezza, qualità ed igiene presso strutture sanitarie in tutto il mondo - la clinica del DrT è considerata pionieristica sia per formazione a livello internazionale che nelle tecniche in uso per il trapianto.

Le migliori cliniche per capelli in Spagna

Anche la Spagna ha ormai la sua buona reputazione per trattamenti tricologici. Data la vicinanza col nostro Paese - non solo dal punto di vista geografico ma anche linguistico e culturale - spesso per gli italiani che sono alla ricerca di trattamenti accessibili, rappresenta l’alternativa più convincente. Anche in questo caso, prima di prendere un impegno è bene considerare diversi fattori quali anni di esperienza nel settore, recensioni e staff medico. Capilclinic, un ente sanitario presente in più di dieci Paesi; solo nella sede di Barcellona ha accumulato almeno cinquemila clienti soddisfatti e più di tre milioni di follicoli impiantati. Il segreto è sotto gli occhi di tutti: il metodo detto “Min Time FUE”. Una miglioria rispetto al metodo FUE che consiste nel mantenere i follicoli fuori dal cuoio capelluto durante il più breve tempo possibile: più il follicolo rimane al di fuori del cuoio capelluto, minore sarà la percentuale di successo del trapianto di capelli. Lo scetticismo circa l’idea di recarsi all’estero per sottoporsi ad un trapianto di capelli spesso riguarda la cosa che inizialmente attrae di più: il prezzo. Dubbio lecito a parte, esiste più di una ragione valida per cui in Turchia e in Spagna il trapianto di capelli ha un costo definitivamente inferiore rispetto all’Italia, ed è il costo inferiore della vita. Perché spendere una cifra improponibile quando si possono avere gli stessi risultati ad un prezzo molto più basso?

