WhatsApp sparisce per sempre: ecco i noti smartphone nel mirino. Una vera rivoluzione

04 gennaio 2022 a

WhatsApp addio. L'app di messaggistica più nota sparisce da alcuni smartphone. WhatsApp infatti per alcuni cellulari smetterà di funzionare. Il motivo? L'invecchiamento di alcuni sistemi operativi. Si tratta, più nel dettaglio, di quelli che hanno il sistema operativo Apple iOS 9 o quello Android 4.04. Non ci saranno grandi problemi, invece, per gli smartphone aggiornati a iOS 10 e successivi e dotati di un processore pari o superiore all'A9.

"I dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti - spiega WhatsApp in una nota -, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari. Per decidere in quali casi interrompere il supporto, come tutte le altre società presenti nel settore tecnologico, ogni anno esaminiamo quali dispositivi e software sono meno recenti e contano il minor numero di utenti. Questi dispositivi potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza, o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per eseguire WhatsApp".

Ecco allora i marchi e i cellulari nel mirino:



Samsung

Galaxy Trend Lite;

Galaxy Trend II;

Samsung Galaxy S3 Mini;

Galaxy Xcover 2;

Galaxy Core;

Samsung Galaxy Ace 2.

Huawei

Ascend G740;

Ascend Mate;

Huawei Ascend D2.

LG

Lucid 2;

Optimus (F7, F5, L3 II Dual, F5 Dual, L5 II, L5 Dual, L3 II, L7 II Dual, L7 II, F6, L4 II Dual, F3, L4 II, L2 II e F3Q);

Enact.

Sony

Xperia M.

ZTE

Grand S Flex;

V956;

Grand X Quad V987;

Grand Memo.

Altri

Archos 53 Platinum;

HTC Desire 500;

Caterpillar Cat B15;

Wiko Cink Five;

Wiko Darknight;

Lenovo A820;

UMi X2;

Faea F1;

THL W8.

