Covid, "falsi positivi": la bomba dal cuore del Cts. I numeri dei contagi tutti da rivedere?

I no vax sono disposti a tutto pur di ottenere il Green pass senza vaccinarsi. Lo conferma Fabio Ciciliano, componente del Comitato tecnico scientifico. "La semplificazione dell'impianto normativo sulla diagnostica dei casi positivi, se da un lato facilita la gestione complessiva degli isolamenti (basta la positività al semplice tampone antigenico) dall'altro può aprire a potenziali criticità dovute al tentativo di corruzione di farmacisti compiacenti", ammette al Corriere della Sera.

L'esperto, infatti, confessa che ci sono segnalazioni da varie città: "Basta registrare in piattaforma tamponi surrettiziamente positivi al fine del rilascio del green pass successivo all'esecuzione di un secondo tampone negativo e si elude uno dei più importanti sistemi di vigilanza sull'epidemia. Comportamenti disonesti e sanzionabili penalmente con gravi ripercussioni sui farmacisti compiacenti e su chi li preme". Insomma, il rischio è che ci siano dei falsi positivi.

Un rischio elevatissimo anche per la salute di queste persone. Come ricordato da Ciciliano, "la vaccinazione universale conferisce la massima capacità di difesa di una popolazione e, quindi, rappresenta la migliore condizione possibile per la protezione individuale e collettiva". Per questo l'aver imposto il vaccino agli over 50 è comunque un passo avanti. Così come la multa per chi non rispetta la norma, anche se si tratta di 100 euro una tantum. "In realtà, precisa, la sanzione per chi non decide di sottoporsi alla vaccinazione è esigua solo per i pensionati e per tutti gli over 50 che non lavorano. Oltre alla sanzione di 100 euro, infatti, sono previste sanzioni da 600 a 1.500 euro per i no-vax che sul luogo di lavoro si presentano senza green pass rafforzato, che vengono raddoppiate in caso di violazione reiterata, oltre, ovviamente, alla sospensione dal lavoro senza retribuzione". Tutte misure per Ciciliano che contribuiscono a convincere i più restii.

