Oroscopo 2023, "evento epocale a marzo": chi vedrà la vita stravolta

Sorpresa per il 2023. A rivelarlo Simon & The Stars. L'astrologo parla di "un evento epocale" a marzo. Dopo 15 anni nel segno del Capricorno Plutone farà capolino in Acquario, una novità che avrà conseguenze diverse per ciascun segno zodiacale. Si inizia con l'Ariete, che vanterà nella prima metà dell’anno occasioni per una svolta radicale di lavoro, di città, di stile di vita. "Per molti - scrive - arriva il momento del coraggio: lasciare un’occupazione che non si è davvero scelto e mettersi in proprio. Mentre a giugno ci saranno grandi possibilità di realizzare i sogni d’amore più romantici".

Buone notizie anche per il Toro. Da maggio, quando nel segno arriva Giove, il Toro si stabilizza e inizia a guadagnare. Buone notizie anche per chi cerca o vuole cambiare casa. Anno impegnativo invece per il Gemelli. Per loro ci sarà un vero e proprio salto di qualità: una promozione sul lavoro, un ruolo più importante, un‘attività in proprio, un sì all’altare o un figlio. Bellissimo il mese di aprile per l’amore, ma anche l’estate è piena di incontri. Buoni propositi da parte del Cancro, che tornerà a credere in se stesso. "Si libera - dice l'astrologo - di tutti quei rapporti penalizzanti sul lavoro e in amore accettati in passato solo per paura di non poterne fare a meno. I primi quattro mesi sono ancora un po’ impegnativi, probabilmente ci sono alcune scelte da fare e decisioni da prendere". In amore i mesi più proficui saranno febbraio e maggio.

Protagonista in assoluto del 2023, il Leone. I nati sotto questo segno potranno concedersi un cambio di ruolo, di contratto, in certi casi persino di città. L’importante è muoversi entro maggio. Scelte e decisioni importanti sono in arrivo per la Vergine, mentre la Bilancia passerà dalle parole ai fatti. Molte le occasioni e le sfide per i Bilancia con ottime chance in amore, soprattutto d'estate.

Più stabilità per lo Scorpione, che dopo anni da viandante troverà una propria stabilità. Che questa sia al lavoro o nei sentimenti poco importa. Certo è che per chi cerca un nuovo amore o punta ad allargare la famiglia ci saranno grandi novità. E il Sagittario? Per il Sagittario è tempo di riprendersi degli spazi usurpati negli anni passati. Marzo è il mese più importante dell’anno, quello delle prese di posizione. Qualcuno potrebbe dare un ultimatum sul lavoro o in coppia. Qualcun altro mettere un punto, in estate, per ripartire da nuove basi. Per i più giovani può essere l’anno della conquista di una prima indipendenza.

Allenta poi un po’ l’ambizione/tensione degli anni passati il Capricorno. Da maggio, con Giove e Saturno a favore, il successo è garantito. Luglio e agosto sono i mesi top per il cuore dei single. "Nel nuovo anno - prosegue - l’Acquario fa la rivoluzione - In estate la lunga sosta di Venere in opposizione porta a revisionare molte relazioni. Per molte coppie (anche clandestine) è il momento di prendere una posizione chiara: o dentro, o fuori. O tutto, o niente. Strade separate o matrimonio?". Infine ecco i Pesci, con il mese di maggio da cerchiare in rosso: è infatti prevista la firma di un importante accordo ma non solo. In amore qualcuno può perdere la testa per una nuova persona. E non solo tra i single.