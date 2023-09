Tumore, mal di gola e raffreddore per 21 giorni? Cosa può averti colpito

14 settembre 2023 a

Forte mal di gola e raffreddore per più di tre settimane? Potrebbero essere i sintomi di un tumore alla testa o al collo. Su questo tipo di sintomi e di patologie si è concentrata l'edizione 2023 della Make Sense Campaign, iniziativa europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione delle neoplasie del distretto testa-collo, promossa in Italia dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC).

"Vogliamo ricordare ancora una volta quanto la prevenzione sia una buona pratica da coltivare ogni giorno, non solo una settimana l’anno - sottolinea Lisa Licitra, direttore dell'Oncologia medica 3 Tumori Testa-Collo, alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori Milano e membro AIOCC -. I tumori cervico-cefalici sono forme di cancro diverse che interessano naso, labbra, lingua, interno della bocca, ghiandole salivari, laringe e faringe. In pratica qualsiasi neoplasia che abbia origine nell’area della testa o del collo, con l’eccezione di occhi, cervello, orecchie ed esofago. Spesso vengono diagnosticate tardi, a uno stadio avanzato, quando le terapie devono essere più invasive e le probabilità di guarire sono minori".

I sintomi da tenere d'occhio è Roberto Maroldi, presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica: "Parla con il tuo medico se è presente anche solo uno di questi sintomi per tre settimane o più: dolore alla lingua; ulcere che non guariscono o macchie rosse o bianche in bocca; dolore alla gola; raucedine persistente; dolore o difficoltà a deglutire; gonfiore del collo; naso chiuso da un lato o perdita di sangue dal naso. Sebbene siano poco noti alla popolazione e non se ne parli spessi, le neoplasie testa-collo sono il settimo tipo di cancro più diffuso in Europa e in Italia le nuove diagnosi ogni anno sono circa 9.900". Dunque fate molta attenzione a questi sintomi che non sono affatto da sottovalutare.