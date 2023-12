Covid, tre anni dopo: boom dei casi di diabete, un terribile sospetto

03 dicembre 2023 a

Nei tempi funesti della pandemia di Covid-19, si è registrato un incremento dei tassi di diagnosi di diabete di tipo 1 e tipo 2 tra i bambini e gli adolescenti negli Stati Uniti, il tutto rispetto al periodo precedente al 2019. Uno studio pubblicato su JAMA Network Open ha evidenziato queste tendenze, mettendo in luce un aumento particolare in specifici gruppi etnici e razziali durante la pandemia.

Matthew Mefford, ricercatore di stanza presso il dipartimento di ricerca e valutazione del consorzio medico Kaiser Permanente Southern California (KPSC), ha rimarcato come "i tassi del diabete di nuova insorgenza sono aumentati durante la pandemia di Covid, in particolare in specifici gruppi etnici". Mefford ha suggerito l'importanza per i professionisti medici di condurre uno screening attento per il diabete giovanile e di collaborare con le famiglie per promuovere uno stile di vita salutare per i bambini di tutte le età.

Il diabete a esordio giovanile può portare a gravi complicazioni, comorbilità e rischio elevato di mortalità. Alcuni studi precedenti hanno indicato che virus respiratori, inclusa l'influenza, possono influenzare la suscettibilità a malattie metaboliche e scatenare risposte autoimmuni, in particolare nel caso del diabete di tipo 1.

Il legame del coronavirus attraverso i recettori ACE2 è stato associato ai danni alle cellule pancreatiche, potenzialmente causando diabete acuto. Durante la pandemia, i fattori di rischio del diabete potrebbero essere stati accentuati da ridotta attività fisica, aumento della sedentarietà, disturbi del sonno e maggiore consumo di cibi trasformati.

La ricerca, condotta su bambini e adolescenti gestiti dal sistema integrato KPSC, ha rivelato un aumento del diabete di tipo 1 e tipo 2 nel periodo 2020-2021 rispetto al periodo precedente al 2019. Le variazioni sono state evidenti in diverse fasce di età, generi e gruppi etnici.

Mentre il tasso di diagnosi di diabete di tipo 1 è diminuito nel corso del periodo, quello di diabete di tipo 2 è aumentato. Ulteriori studi sono necessari per analizzare approfonditamente i fattori di rischio fisiologici e comportamentali che contribuiscono alle nuove diagnosi di diabete nei bambini e negli adolescenti durante il 2020 e il 2021. Il Covid, insomma, sembra lasciarci in eredità altre pessime notizie.