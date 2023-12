Nostradamus vivente, l'agghiacciante profezia: "Problemi alla prostata", il vip che rischia grosso

14 dicembre 2023 a

C'è un nuovo Nostradamus, il veggente Athos Salomè, il quale è stato ribattezzato "Living Nostradamus", ovvero il Nostradamus vivente. Nel recente passato si è distinto per aver azzeccato un paio di profezie, in particolare l'anno di morte della Regina Elisabetta e, successivamente, il fatto che Twitter avrebbe cambiato nome e proprietà, circostanza poi che si è verificata con l'avvento di Elon Musk, che ha ribattezzato il social di micro-blogging in X.

E ora che questo 2023 sta per cedere il passo al 2024, ecco che Athos Salomè torna a snocciolare le sue visioni su quel che sarà l'anno prossimo. Ve ne sono di spaventose, in particolare su cicloni, terremoti e allagamenti, così come ritiene possibile che New York e Tokyo vengano inghiottite dall'acqua, insomma le due megalopoli secondo il Nostradamus vivente potrebbero sparire.

Ma vi è anche un'altra profezia che, considerato il precedente della Regina Elisabetta II, potrebbe influenzare non soltanto i più suggestionabili. Si parla di Re Carlo III, il sovrano che ha preso il posto di Elisabetta, il figlio dell'ex regina. Quanto durerà il suo regno? Ecco, secondo Linving Nostradamus, Re Carlo abdicherà già alla fine del prossimo anno.

Il brasiliano Athos Salomè ritiene infatti che il conto alla rovescia per Re Carlo sarebbe già iniziato: l'abdicazione, sostiene, potrebbe arrivare a cavallo tra 2024 e 2025 a causa di una seria malattia alla prostata. Più che una profezia, una rovinosa gufata. Ma non solo: Athos Salomè aggiunge anche che il prossimo Re d'Inghilterra non sarà William, così come prevede la linea di successione, ma un altro. Il Nostradamus vivente non fa il nome del prossimo sovrano, aggiungendo che, comunque, un giorno anche William diventerà Re.