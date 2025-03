Ora legale, "stanotte": quando e come spostare le lancette

Torna l'ora legale: nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo, alle 2, le lancette dell'orologio dovranno andare avanti di un’ora. Cosa che comporterà 60 minuti di sonno in meno, ma anche serate più luminose nei prossimi mesi nonché giornate più lunghe in vista dell'arrivo dell'estate. Se gli orologi di computer e smartphone si aggiorneranno in maniera automatica, si dovranno invece cambiare manualmente le lancette di orologi e sveglie analogiche. Il nuovo orario rimarrà in vigore per tutta l’estate, fino al 26 ottobre, quando tornerà l'ora solare.

Già da qualche anno ormai nell’Unione europea si parla della necessità di abolire il sistema basato sull’alternanza tra questi due tipi di orari, solare e legale. Altri stati, come la Russia e l’Egitto, ci hanno rinunciato da tempo e molti altri ancora, soprattutto in Africa, non vi hanno mai fatto ricorso. In Europa sono soprattutto i paesi del Nord a volere il cambio di passo. E' lì infatti che si avvertono maggiormente gli squilibri relativi al passaggio da un orario all’altro. Per adesso, comunque, nulla è stato deciso e quindi nulla cambierà.