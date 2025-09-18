Cancro al colon, l'Aspirina abbatte del 50% la recidiva: lo studio

Lo studio Alascca ha colmato questa lacuna coinvolgendo oltre 3.500 pazienti da 33 ospedali nordici, suddivisi in due gruppi: uno trattato con Aspirina per tre anni post-intervento, l’altro con placebo.“I risultati potrebbero avere una rilevanza globale e influenzare le linee guida per il trattamento del tumore colorettale in tutto il mondo”, dichiarano i ricercatori, finanziati dal Consiglio svedese per la ricerca e dalla Società svedese per il cancro, senza conflitti di interesse.

Una vera e propria rivoluzione sul fronte delle cure anti-cancro. Lo studio Alascca, condotto dal Karolinska Institutet e pubblicato sul New England Journal of Medicine, dimostra che basse dosi di Aspirina (160 mg al giorno) riducono del 55% il rischio di recidiva in pazienti operati per cancro al colon-retto con mutazioni nella via di segnalazione Pik3, presenti in circa il 40% dei casi. Questo tumore, diagnosticato annualmente a quasi 2 milioni di persone, vede metastasi nel 20-40% dei pazienti, rendendo la malattia più letale. Precedenti studi osservazionali avevano suggerito un effetto protettivo dell’Aspirina, ma senza conferme da trial randomizzati.

Anna Martling, primo autore, sottolinea: “L’Aspirina viene testata in un contesto completamente nuovo, come trattamento di medicina di precisione. Questo è un chiaro esempio di come possiamo utilizzare le informazioni genetiche per personalizzare il trattamento e allo stesso tempo risparmiare risorse e sofferenza”. L’efficacia deriva dai meccanismi antinfiammatori, antipiastrinici e inibitori della crescita tumorale dell’Aspirina, che crea un ambiente ostile al cancro. “Sebbene non comprendiamo ancora appieno tutti i collegamenti molecolari, i risultati supportano fortemente il razionale biologico”, aggiunge Martling, evidenziando il vantaggio di un farmaco economico e accessibile: “L’Aspirina è facilmente reperibile a livello globale ed estremamente economico rispetto a molti antitumorali moderni. Il che è molto positivo”.