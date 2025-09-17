Infarto, la regola del 7-11-4: il rischio crolla del 50%

Per esempio, il cardiologo Aurelio Rojas lo spiega in modo diretto: "Se non ti muovi il tuo stile di vita attuale finirà per distruggere il tuo cuore. Dunque, per mantenerlo in forma il massimo tempo possibile segui la regola del 7-11-4 . Non avere tempo non è più una scusa: con la mia regola puoi ridurre il tuo rischio di infarto fino al 50% e guadagnare energia, miglior riposo e meno stress".

Dunque, la regola 7-11-4: di cosa si tratta, nel dettaglio? Il concetto è semplice e immediato: "Cammina fino ad arrivare a 7.000 passi giornalieri", raccomanda il medico. Non serve rivoluzionare la propria routine, ma introdurre piccoli accorgimenti quotidiani che, nel tempo, diventano un’abitudine salvavita. Qualche esempio pratico? Rojas suggerisce: "Parcheggia lontano, vai a piedi al lavoro o scendi una fermata prima. Poi accumula 11 minuti di attività intensa, come camminare veloce o salire le scale, lungo la giornata. E allena la forza 4 giorni alla settimana (accosciate, flessioni, plank a casa)". Un modello di prevenzione semplice e potenzialmente molto efficace: secondo gli esperti, in estrema sintesi, basta poco per trasformare la vita quotidiana in un allenamento difensivo per il nostro cuore.