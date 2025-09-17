Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Di tendenza

Infarto, la regola del 7-11-4: il rischio crolla del 50%

di Caterina Spinellimercoledì 17 settembre 2025
Infarto, la regola del 7-11-4: il rischio crolla del 50%

( PixaBay)

1' di lettura

Quando si parla di cuore, l’attività fisica si conferma il primo vero scudo contro l’infarto. Molteplici studi mostrano che un corretto allenamento quotidiano può ridurre sensibilmente le probabilità di un guaio cardiaco. Secondo alcuni specialisti, applicare un metodo semplice e costante potrebbe abbassare il rischio addirittura del 50 per cento.

Per esempio, il cardiologo Aurelio Rojas lo spiega in modo diretto: "Se non ti muovi il tuo stile di vita attuale finirà per distruggere il tuo cuore. Dunque, per mantenerlo in forma il massimo tempo possibile segui la regola del 7-11-4. Non avere tempo non è più una scusa: con la mia regola puoi ridurre il tuo rischio di infarto fino al 50% e guadagnare energia, miglior riposo e meno stress".

Infarto, la rivoluzione: l'impianto sottopelle che ti salva la vita

Un piccolo impianto sottopelle, grande quanto una moneta, potrebbe rappresentare una rivoluzione nella medicina d’...

Dunque, la regola 7-11-4: di cosa si tratta, nel dettaglio? Il concetto è semplice e immediato: "Cammina fino ad arrivare a 7.000 passi giornalieri", raccomanda il medico. Non serve rivoluzionare la propria routine, ma introdurre piccoli accorgimenti quotidiani che, nel tempo, diventano un’abitudine salvavita. Qualche esempio pratico? Rojas suggerisce: "Parcheggia lontano, vai a piedi al lavoro o scendi una fermata prima. Poi accumula 11 minuti di attività intensa, come camminare veloce o salire le scale, lungo la giornata. E allena la forza 4 giorni alla settimana (accosciate, flessioni, plank a casa)". Un modello di prevenzione semplice e potenzialmente molto efficace: secondo gli esperti, in estrema sintesi, basta poco per trasformare la vita quotidiana in un allenamento difensivo per il nostro cuore.

Infarto e non solo, "picco tra le 7 e le 12": cosa si rischia di più al mattino (e perché)

L'ora più a rischio infarto? Il mattino. Tutto vero, nel passaggio dal risveglio notturno alla routine il ris...

Parlano gli esperti Infarto e non solo, "picco tra le 7 e le 12": cosa si rischia di più al mattino (e perché)

Frontiere della medicina Infarto, la rivoluzione: l'impianto sottopelle che ti salva la vita

Salute Infarto, il sintomo che viene ignorato da un paziente su due: come salvarsi la vita

taginfartoaurelio rojas

Parlano gli esperti Infarto e non solo, "picco tra le 7 e le 12": cosa si rischia di più al mattino (e perché)

Frontiere della medicina Infarto, la rivoluzione: l'impianto sottopelle che ti salva la vita

Salute Infarto, il sintomo che viene ignorato da un paziente su due: come salvarsi la vita

ti potrebbero interessare

576x395

Infarto e non solo, "picco tra le 7 e le 12": cosa si rischia di più al mattino (e perché)

1280x853

Infarto, la rivoluzione: l'impianto sottopelle che ti salva la vita

311x176

Infarto, il sintomo che viene ignorato da un paziente su due: come salvarsi la vita

311x176

Caffè, ecco a che ora berlo per abbattere del 31% il rischio-infarto