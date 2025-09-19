L'aereo precipita? Ecco il maxi-airbag che salva i passeggeri

Un airbag gigante, che in due secondi avvolge l’aereo in ogni sua parte quando un impatto diventa inevitabile. Fa ben sperare il progetto “Rebirth” ideato da due designer rimasti scossi dal disastro aereo che in India, lo scorso giugno, ha provocato la morte di 260 persone.
A Dubai, Eshel Wasim e Dharsan Srinivasan, con l’aiuto dell’AI, hanno lavorato al Rebirth sfruttando tecnologie per prevedere gli incidenti, rallentare l’aereo, proteggere i passeggeri e aiutare i soccorritori.
Tra queste, oltre al rilevamento tramite IA per monitorare «altitudine, velocità, stato del motore, direzione, incidente e risposta del pilota», c’è appunto l’airbag realizzato con un tessuto a strati e che assorbe l’impatto e protegge la fusoliera dell’aereo. Una speranza che potrebbe diventare concreta entro cinque anni. A sinistra, la sequenza del progetto “Rebirth”: dalla rilevazione di un impatto inevitabile all’attivazione del protocollo di emergenza che, in due secondi, fa aprire l’airbag (in alto) che avvolge il velivolo sopra, sotto e ai lati, riducendo i danni per passeggeri e personale di bordo.