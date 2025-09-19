L'aereo precipita? Ecco il maxi-airbag che salva i passeggeri

A Dubai , Eshel Wasim e Dharsan Srinivasan, con l’aiuto dell’AI, hanno lavorato al Rebirth sfruttando tecnologie per prevedere gli incidenti, rallentare l’aereo, proteggere i passeggeri e aiutare i soccorritori.

Tra queste, oltre al rilevamento tramite IA per monitorare «altitudine, velocità, stato del motore, direzione, incidente e risposta del pilota», c’è appunto l’airbag realizzato con un tessuto a strati e che assorbe l’impatto e protegge la fusoliera dell’aereo. Una speranza che potrebbe diventare concreta entro cinque anni. A sinistra, la sequenza del progetto “Rebirth”: dalla rilevazione di un impatto inevitabile all’attivazione del protocollo di emergenza che, in due secondi, fa aprire l’airbag (in alto) che avvolge il velivolo sopra, sotto e ai lati, riducendo i danni per passeggeri e personale di bordo.