Il gatto? Re della notte: ecco i trucchi per i suoi orari strani

Vi siete mai chiesti perché i gatti si attivano maggiormente col buio? La risposta è che sono animali cosiddetti crepuscolari, cioè, sono più attivi dal tramonto all’alba. Durante il giorno tendono a dormire svariate ore per poi arrivare verso sera carichi ed energici, pronti a mettere in atto le loro abilità da esploratori. Questa peculiarità ha origini antiche e fa parte di quella che è stata la loro evoluzione; in natura i gatti selvatici cacciano le prede che escono dalle tane al crepuscolo e, per questo, i gatti domestici hanno ereditato il loro ritmo dormi -veglia in modo da portarli a ricercare giochi e attenzioni verso sera e al mattino presto. Cause che lo favoriscono I gatti sono instancabili cacciatori e hanno bisogno di essere quotidianamente stimolati fisicamente e mentalmente. Se trascorrono tutto il giorno a dormire, oppure vivono in ambienti poco stimolanti, la sera necessitano di scaricare tutta l’energia accumulata; si tratta di un’esigenza biologica e di un istinto naturale. È bene anche prestare attenzione ad alcune abitudini che noi stessi diamo all’animale. Il gatto apprende per associazione; rispondere alle sue richieste notturne lo porta a consolidare tale comportamento, acquisendo così una consuetudine indotta dalle continue conferme ricevute.

Bisogna comunque capire se c’è altro dietro questo atteggiamento; a volte i risvegli notturni possono essere espressione di mancanze e disagi: un animale non tranquillo accresce i suoi livelli di allerta durante le ore di buio, mentre uno anziano può accentuarli a causa di disfunzioni cognitive. Adattarsi alle sue esigenze pur non potendo invertire i suoi ritmi biologici, è possibile ridurre le attività notturne stabilendo una routine quotidiana in equilibrio con le sue esigenze; pappa, giochi e interazioni andrebbero svolti a orari fissi perché i gatti preferiscono avere abitudini consolidate.

Sicuramente un ambiente ricco di stimoli può servire a mantenerlo attivo di giorno; è quindi necessario disporre in casa di giochi interattivi e di attività mentale, distributori di crocchette automatici e tiragraffi con piani rialzati. Diamogli poi modo di poter dare sfogo al suo istinto; ad esempio, prima di cena, una sessione di caccia con un topolino o una canna da pesca per gatti favorirà il suo appagamento. Inoltre, un pasto abbondante e, a seguire, delle coccole rilassanti contribuiranno a indurlo in uno stato di benessere psicofisico. Se necessario, poi, lasciamo qualche croccantino e dei giochi con i quali possa intrattenersi da solo la notte; avere a disposizione le sue risorse gli consentirà di essere autonomo senza bisogno di svegliarci.