Belen-Bassetti, è rissa: "Febbre e tosse, dopo il vaccino..."

Matteo Bassetti, infettivologo genovese noto per le posizioni nette sui vaccini, ha risposto duramente alle dichiarazioni di Belén Rodríguez sui social. La showgirl argentina, 41 anni, ha raccontato di essere rimasta tre giorni a letto completamente debilitata: “Mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente ko”. Ha poi aggiunto che il malessere non è isolato: “Molti miei amici stanno passando la stessa cosa. Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così…”, lasciando volutamente ambiguo il riferimento al vaccino.La replica di Bassetti, intervistato dall’Adnkronos Salute, è arrivata immediata e senza giri di parole: “Chi fa spettacolo si occupi di quello e lasci a medici e sanitari le questioni sanitarie.

Se Belén avesse fatto il vaccino dell’influenza, probabilmente avrebbe avuto meno problemi”.L’esperto ha poi chiarito il punto sul possibile riferimento al vaccino anti-Covid: “Se si riferisce all’anti-Covid, quando parla di vaccini, è un’uscita infelice: è dimostrato che il vaccino anti-Covid ha cambiato in meglio la vita di tutti noi senza nessun aumento di patologie”.Bassetti ha cercato di stemperare il tono ricordando la sua stima per la conduttrice: “Sono da sempre estimatore di Belén – ha tenuto a sottolineare –, donna molto capace e anche intelligente. Spero che le sia ‘scappata’ l’uscita sui vaccini. In un momento come questo non si devono confondere le idee alle persone, altrimenti abbiamo risultati al contrario”.Non è la prima volta che l’infettivologo interviene su personaggi dello spettacolo: nei giorni scorsi aveva già criticato Heather Parisi per affermazioni analoghe sui vaccini. Il botta e risposta arriva in un inverno segnato da un’alta circolazione di virus respiratori (influenza, Covid, parainfluenza, RSV), con sintomi spesso intensi e prolungati anche in soggetti giovani e sani. Bassetti insiste sull’importanza della vaccinazione antinfluenzale per ridurre la gravità delle forme stagionali.