Portafoglio e chiavi? Perché vanno messi nella carta stagnola: il trucchetto che ti svolta la vita

Cosa non si fa per evitare i furti... L'ultimo "trucchetto" riguarda il portafoglio e le chiavi dell'auto. È infatti diventata popolare la prassi di avvolgere chiavi e borsellino nella carta stagnola. Il motivo? A detta di molti offre un ulteriore livello di protezione contro alcune tecnologie wireless. Una pratica, dunque, che ha lo scopo di prevenire situazioni indesiderate che possono derivare dai sistemi di comunicazione integrati in alcuni dispositivi, come chiavi intelligenti e carte con tecnologia RFID o NFC.

I veicoli che si aprono senza chiave, infatti, funzionano tramite un segnale radio che l'auto riconosce quando la chiave si avvicina a sufficienza per sbloccare le portiere ma il problema di questo sistema è che permette ad alcuni criminali di utilizzare un metodo noto come attacco relay: ovvero catturare e amplificare quel segnale per simulare la prossimità della chiave e quindi aprire le porte. Quando la chiave è invece ricoperta di foglio di alluminio, viene bloccata perché il materiale agisce da barriera per le onde elettromagnetiche.