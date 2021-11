Striscia la notizia, sedano da godere: "Cosa potete fare con gli scarti", grossa sorpresa in cucina

07 novembre 2021 a

"Non esistono scarti in cucina", neanche nel sedano. Un motto sempre attuale, soprattutto in tempi in cui l'impegno a ridurre l'impatto ambientale delle nostre abitudini è quotidiano e capillare. Striscia la notizia si trasferisce così davanti ai fornelli per fornire qualche utile consiglio su come far fruttare al meglio la spesa o il raccolto dell'orto.

L'inviato del tg satirico di Canale 5 fondato da Antonio Ricci, direttamente da una cucina di Voghera, mostra come riutilizzare il sedano, verdura molto apprezzata in estate (ottima cruda, in pinzimonio sale e olio, ad esempio, o direttamente in insalata) e quasi onnipresente in inverno quando non dovrebbe mai mancare nel soffritto di ogni sugo che si rispetti, insieme a carota e cipolla.

Del sedano non si butta via nulla: guarda qui il video di Striscia la notizia

Per chi è abituato a trafficare tra frigorifero e fornelli, però, è anche noto come il sedano produca molti scarti. Da buttare? Niente affatto: le foglie, le "punte" della verdura, sono meno appetitose del croccante gambo verde e bianco, ma allo stesso modo possono essere gustosissime. Come? Usatele insieme a gherigli di noci, olio extravergine di oliva e formaggio parmigiano reggiano grattugiato: tutto insieme in un mixer, per ottenere un pesto rivisitato ottimo per condire una pasta veloce ("Consigliate le bavette") o accompagnare, come salsa da intingolo, qualche altra verdura.

