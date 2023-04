DiMartedì, insetti nel cibo: ecco cosa ci mangiamo davvero

06 aprile 2023 a

Yogurt, succhi d'arancia, caramelle gommose, cocktail. Sono tra i prodotti che consumiamo e che contengono già insetti. Anche se nessuno ve lo ha mai detto. Come ricordato ieri sera 4 aprile in un servizio di DiMartedì, su La7, molti alimenti e bevande comunemente presenti sugli scaffali dei supermercati e sulle nostre tavole hanno tra gli ingredienti la cocciniglia. Spritz, yogurt alla fragola o ai frutti di bosco, succo d'arancia rosso, caramelle gommose, vengono prodotti con un colorante naturale ottenuto dall'essiccazione della cocciniglia, un piccolo insetto appartenente alla famiglia delle coccinelle, che viene usato nell'industria alimentare e indicato con la sigla E120.

Per produrlo vengono utilizzati tra gli 80mila e i 100mila insetti che vengono essiccati e macinati per ottenere una polvere che poi, attraverso un particolare procedimento, diventa una sostanza rossa, chiamata acido carminico.

Non solo. Bisogna anche considerare che ci sono insetti che finiscono "per sbaglio" nella produzione di alcuni cibi e bevande. Per esempio un bicchiere di aranciata può contenere fino a cinque moscerini e una barretta di cioccolato fino a otto parti di insetti. Parti che possono trovarsi anche nell’insalata, nelle marmellate, nei succhi di frutta, nelle passate di pomodoro e nelle farine.