McDonald's choc, cosa trova nel panino: foto sconvolgenti

Una scena agghiacciante, mostrata da un cliente di McDonald's, sconvolto per quel che aveva trovato in un McChicken, uno dei più celebri panini della catena. La brutta sorprea? Un'asta metallica appuntita, così come mostra l'immagine, nel bel mezzo del panino.

Quando il cliente ha riportato il panino in cassa, gli è stato offerto o il rimborso o un buono da 15 dollari da utilizzare in seguito. Le foto del panino sono ovviamente diventate virali alla velocità della luce. La fidanzata dell'uomo che ha trovato l'asta nel panino ha poi spiegato che un dipendente della catena ha rivelato che quell'asta si era staccata da una sonda del termometro a inizio giornata e che il personale del McDonald's la stava cercando.

E ancora, la testimonianza di un ex manager del fast-food, che ha spiegato come i dipendenti usano quel tipo di termometro "per controllare due o tre volte al giorno la temperatura di determinati prodotti, in particolare le crocchette e gli hamburger di pollo. Assurdo che non si siano accorti", ha chiosato.

Per inciso, l'asta viene inserita per un massimo di due centimetri nei prodotti, in modo da testare la temperatura dei piatti affinché sia idonea per il servizio ai clienti.