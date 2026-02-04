Libero logo
I segreti dell'amminoacido naturale contenuto nel tè verde : L-teanina

di Paola Natalimercoledì 4 febbraio 2026
2' di lettura

Le foglie del tè contengono un aminoacido naturale che si trova quasi esclusivamente nelle foglie del tè ed  in particolare nel tè verde, ma anche nel tè nero e nel tè bianco, seppur in quantità minori, stiamo parlando della L-teanina. È proprio questa sostanza a rendere il tè una bevanda capace di rilassare senza togliere lucidità, distinguendolo nettamente da altre fonti di caffeina come il caffè. In natura è presente anche in alcune varietà di funghi, ma il tè resta la sua fonte principale. Negli ultimi anni la L-teanina è diventata oggetto di grande interesse scientifico e nutrizionale, soprattutto per la sua capacità di favorire il benessere mentale in modo delicato e naturale, adattandosi perfettamente ai ritmi e alle esigenze della vita moderna.

Una delle sue caratteristiche più affascinanti è il cosiddetto “relax vigile”: la L-teanina induce uno stato di calma mentale senza provocare sonnolenza o rallentamento delle funzioni cognitive. A livello cerebrale stimola la produzione delle onde alfa, associate a uno stato di rilassamento consapevole, simile a quello raggiunto durante la meditazione o le attività creative. La L-teanina agisce modulando alcuni neurotrasmettitori chiave come GABA, serotonina e dopamina, coinvolti nella regolazione dell’umore, dell’ansia e della risposta allo stress. Questo la rende particolarmente utile nei periodi di tensione emotiva, affaticamento mentale o sovraccarico cognitivo. I benefici più riconosciuti includono la riduzione di stress e ansia, un miglioramento della concentrazione e dell’attenzione, e un supporto generale all’equilibrio emotivo. Non a caso è molto apprezzata da studenti, professionisti e da chi svolge attività che richiedono lucidità prolungata.

Un aspetto particolarmente interessante è la sua sinergia con la caffeina, naturalmente presente nel tè. La L-teanina ne attenua gli effetti collaterali più comuni che tutti noi conosciamo ovvero  cgitazione, nervosismo o tachicardia, rendendo l’energia più stabile e duratura. È il motivo per cui il tè stimola senza “agitare”, offrendo una sensazione di attenzione calma e sostenuta. La L-teanina può avere un effetto positivo anche sul sonno, soprattutto nelle persone che faticano ad addormentarsi a causa di una mente iperattiva. Favorendo il rilassamento mentale serale, contribuisce a migliorare la qualità del riposo. Dal punto di vista della sicurezza, la L-teanina è considerata ben tollerata e non crea dipendenza ma come sempre è fondamentale consultare il proprio medico. Può essere assunta attraverso il consumo di tè oppure tramite integratori, generalmente in dosaggi compresi tra 100 e 400 mg al giorno, sempre all’interno di uno stile di vita equilibrato. Utilizzata da secoli nella tradizione orientale e oggi confermata dalla ricerca scientifica, la L-teanina rappresenta un perfetto incontro tra natura e neuroscienza. Un piccolo aminoacido capace di rispondere a uno dei bisogni più sentiti del nostro tempo: rallentare la mente senza spegnerla.

L-teanina
amminoacido
ansia
insonnia

