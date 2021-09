Covid, il raffreddore è cambiato in peggio: come ci hanno ridotto le mascherine dopo 18 mesi

24 settembre 2021 a

Il raffreddore ce lo siamo praticamente dimenticati in quasi due anni di pandemia. Questo perché, essendo alle prese con il Covid, siamo stati costretti a indossare le mascherine per lungo tempo e ciò ha prevenuto il raffreddore, oltre a proteggerci dal virus. Questo autunno, però, la tendenza sembra essersi invertita di nuovo dato che in molti paesi non c’è l’obbligo di indossare la protezione individuale all’aria aperta.

Con la fine dell’estate e l’abbassamento delle temperature, nel Regno Unito sono state segnalate in aumento le infezioni da comune raffreddore. Secondo alcuni esperti questo fenomeno è da ricondurre a un indebolimento delle difese immunitarie delle persone dopo 18 mesi di distanziamento sociale e mascherine. Inoltre con la riapertura delle scuole sono in aumento sia i raffreddori che altre infezioni respiratorie: secondo quanto riportato dal Guardian, anche i semplici raffreddori sembrano più intensi del normale.

Secondo gli esperti dopo un anno e mezzo di uso intenso delle mascherine le persone hanno difese immunitarie più deboli davanti al virus, che però non poteva essere tenuto a bada in altro modo se non con le mascherine stesse. “Non sappiamo cosa vedremo con i comuni raffreddori in questa stagione”, ha dichiarato il professor Ronald Eccles, ex direttore del Common Cold Center dell’Università di Cardiff, al Guardian.

