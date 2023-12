Infertilità e impotenza per il 37% degli uomini: la causa si "nasconde" nel cibo, ecco qual è

02 dicembre 2023 a

Altro allarme sui pesticidi. L'ultimo avvertimento arriva da uno studio americano per cui questi ultimi rischiano di compromettere la propria fertilità. Una ricerca del National Health and Nutrition Examination Survey ha dimostrato come l'impotenza nei maschi o disfunzione erettile, soprattutto tra gli adolescenti, sarebbe procurata dai pesticidi più comuni. Un risultato dimostrato prendendo in esame 671 pazienti americani, un campione rappresentativo di circa 29 milioni di persone.

Lo studio, pubblicato sul Journal of Endocrinological Investigation, ha visto i ricercatori confrontare i livelli urinari dei pazienti che manifestavano disfunzioni con chi non ne soffriva. Dei 671 pazienti maschi circa il 37 per cento soffre di disfunzione erettile. Il quadro si aggrava poi con il fumo, l’invecchiamento, il diabete, l’inattività fisica. Eppure sarebbe proprio l’esposizione all’insetticida clorpirifos e ad altri organofosfati, a provocare possibili squilibri ormonali importanti, non associati all’età. Questo anche se l’impotenza si dovrebbe manifestare con maggiore probabilità tra i 40 e i 70 anni.

Preoccupazioni arrivano anche dalla Società Italiana di Andrologia, per cui "i danni sono mediati da una inibizione della funzione ipofisaria, un ridotto rilascio di gonadotropine, ormoni che stimolano la funzione testicolare". In particolare, studi condotti su animali esposti hanno riscontrato "danni istologici sulla polpa testicolare e ridotta spermatogenesi, che si ripercuote sul numero degli spermatozoi nel liquido seminale". Insomma, "accanto al danno quantitativo i pesticidi sono anche responsabili di alterazioni qualitative come difetti della funzione degli spermatozoi, alterazioni del materiale genetico e ossidazione cellulare".