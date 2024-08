Bari, 72enne operata: cosa le trovano nello sterno, un caso rarissimo

22 agosto 2024 a

Un sarcoma dello sterno del peso di quasi 4 chilogrammi. E' la voluminosa massa tumorale rimossa dal dottore Gaetano Napoli, direttore dell'Unità operativa di Chirurgia toracica dell'Istituto tumori "Giovanni Paolo II di Bari.

L'intervento, durato circa undici ore, è stato effettuato su una paziente di 72 anni, che oggi è stata dimessa ed è tornata a casa. "L'intervento - spiega il professor Napoli - ha comportato l'asportazione dello sterno con le porzioni mediali delle prime otto coste, la porzione mediale delle clavicole, più l'asportazione del pericardio anteriore. Il difetto del pericardio è stato riparato con dei patch di gore-tex mentre la parete toracica è stata ricostruita sempre con un patch di gore-tex più placche e stecche di titanio e lembi muscolo-cutanei".

"Nel nostro Istituto abbiamo risorse umane, tecniche e tecnologiche per effettuare questa tipologia di interventi", sottolinea ancora il direttore. Le dimensioni del sarcoma, infatti, e la stretta vicinanza alla vena cava superiore, ai vasi epiaortici e al pericardio hanno reso particolarmente delicato l'intervento, che è perfettamente riuscito.

Il decorso post-operatorio è stato regolare. La paziente, nei primi giorni in ventilazione assistita, è stata affidata alla terapia postoperatoria per rimodulare la funzione respiratoria. Poi, oggi, dopo quattordici giorni è stata dimessa. "Ancora una volta - afferma il direttore generale dell'oncologico barese Alessandro Delle Donne - le nostre chirurgie dimostrano di poter affrontare interventi ad altissima complessità. Ringrazio Napoli e la sua equipe che ha seguito l'intervento, composta anche dal medico chirurgo Francesca Tota e da due anestesisti, per il loro instancabile e professionale operato. A oggi, questo prezioso lavoro di squadra, ha portato all'Unita' operativa di Chirurgia toracica numeri importanti: dall'inizio dell'anno sono 334 le procedure di sala operatoria eseguite, essenzialmente di chirurgia toracica maggiore".