Virus Oropouche, l'ultima minaccia: "Si trasmette anche per via sessuale"

Il virus Oropouche è a rischio trasmissione sessuale. Il Dipartimento di malattie infettive, tropicali e microbiologia dell'Irccs Sacro Cuore Don Calabria di Negrar ha isolato per la prima volta il virus nel liquido seminale di un viaggiatore italiano di ritorno da Cuba. E la scoperta apre nuovi e importanti scenari di salute pubblica e suggerisce che la trasmissione dell'infezione potrebbe avvenire anche tramite contatto sessuale. "La nostra scoperta - h spiegato il direttore del Dipartimento Fedrico Gobbi - indica la possibilità di trasmissione dell'infezione da uomo a uomo, ancora a oggi mai descritta".

"Sino a oggi - ha sottolineato Gobbi - sapevamo che questa infezione si trasmette da uomo a uomo soltanto in maniera indiretta, ovvero attraverso la puntura di un insetto. La possibilità indicata dal nostro studio, che l’infezione possa essere trasmessa tramite rapporti sessuali, è un campanello d’allarme - ha poi aggiunto - da non sottovalutare".

Una scoperta che ha allarmato anche Matteo Bassetti. "Il virus Oropouche può essere trasmesso per via sessuale - ha commentato il noto infettivologo -. Dobbiamo fare attenzione anche se in Italia i casi di Oropouche sono pochissimi e tutti importati. Ma il mio consiglio per chi dovesse transitare nelle aree endemiche è di usare il preservativo nei rapporti sessuali per evitare la possibile trasmissione del virus. È importante - ha concluso -, nei Paesi dove ci sono focolai, evitare i rapporti non protetti".