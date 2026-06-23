Colesterolo "killer" nascosto nel fegato, la scoperta che spiega come nasce la steatoepatite metabolica

Un nuovo tassello aiuta a capire perché una semplice steatosi epatica possa evolvere in una forma più grave e pericolosa di malattia del fegato. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), il vero elemento chiave non sarebbe il grasso in sé, ma il colesterolo accumulato all’interno di specifiche strutture cellulari del fegato. La ricerca si concentra sulla steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH), una patologia progressiva che può portare a infiammazione cronica, fibrosi e, nei casi più gravi, insufficienza epatica.

Per anni la scienza ha cercato di capire quali tipi di lipidi siano realmente responsabili del danno al fegato. I trigliceridi, che rappresentano la principale forma di deposito di grasso nelle cellule, sono stati a lungo considerati relativamente “innocui”. Lo studio pubblicato su PNAS ribalta in parte questa visione, indicando invece un altro protagonista: il colesterolo presente nelle gocce lipidiche epatiche, piccole “bolle” all’interno delle cellule dove vengono immagazzinati i grassi. Secondo i ricercatori, è proprio l’accumulo di questo colesterolo in compartimenti specifici a innescare processi infiammatori e fibrotici che caratterizzano la MASH. Gli scienziati hanno utilizzato modelli animali sottoposti a diete ricche di grassi e povere di colina, osservando lo sviluppo rapido di steatoepatite e segni precoci di fibrosi epatica. Già nei primi giorni di dieta, è stato rilevato un aumento significativo del colesterolo nelle gocce lipidiche del fegato, mentre il colesterolo totale nel tessuto non mostrava variazioni rilevanti. Un dettaglio importante che suggerisce come non sia la quantità complessiva, ma la “distribuzione” del colesterolo a fare la differenza.

Uno degli aspetti più interessanti dello studio riguarda le possibili implicazioni terapeutiche. Intervenendo su una via metabolica legata alla sintesi del colesterolo oppure utilizzando farmaci già noti, come statine o acido bempedoico, i ricercatori sono riusciti a ridurre l’accumulo di colesterolo nelle gocce lipidiche e a prevenire lo sviluppo della malattia nei modelli animali. Al contrario, quando gli animali ricevevano colesterolo con la dieta, gli effetti protettivi dei trattamenti venivano annullati.

Il dato più rilevante arriva però dai campioni di tessuto umano analizzati nello studio pubblicato su PNAS. Anche nei pazienti con MASH e fibrosi epatica è stata osservata un’elevata presenza di colesterolo nelle gocce lipidiche del fegato. L’accumulo risultava ancora più marcato nei soggetti portatori di specifiche varianti genetiche associate alla malattia, suggerendo un legame diretto tra predisposizione genetica e metabolismo lipidico alterato.

La ricerca indica quindi che non tutte le forme di grasso epatico hanno lo stesso impatto. Il colesterolo “intrappolato” nelle gocce lipidiche potrebbe rappresentare un fattore decisivo nel passaggio da fegato grasso semplice a MASH. Secondo gli autori, intervenire su questo specifico meccanismo potrebbe aprire la strada a nuove strategie terapeutiche mirate, più efficaci rispetto agli approcci attuali, che non funzionano in tutti i pazienti. In un contesto in cui la malattia epatica metabolica è in costante aumento a livello globale, lo studio pubblicato su PNAS offre una possibile nuova direzione: non solo ridurre il grasso nel fegato, ma capire quale tipo di grasso sia davvero pericoloso.