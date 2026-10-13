Occhi, ecco cosa ti può distruggere la vista

Una ricerca pubblicata su PNAS apre nuove prospettive per comprendere e combattere la fibrosi retinica, una complicazione che può danneggiare i tessuti dell'occhio e compromettere la vista.

Gli scienziati hanno individuato un possibile ruolo di alcune proteine che regolano il comportamento delle cellule e che potrebbero contribuire alla formazione di tessuto cicatriziale all'interno dell'occhio, un fenomeno che, in alcune malattie, può rendere più difficile mantenere una buona capacità visiva. Lo studio, intitolato Bone morphogenetic protein signaling as a key regulator of retinal fibrosis, è stato pubblicato sulla rivista scientifica Pnas e si concentra su un problema che interessa diverse patologie oculari, tra cui alcune forme di retinopatia diabetica e le complicazioni che possono comparire dopo un distacco della retina. L'obiettivo dei ricercatori è capire quali meccanismi biologici spingano le cellule a produrre un eccesso di materiale fibroso e se sia possibile intervenire su questi processi prima che provochino danni importanti.



Per capire perché questa ricerca sia interessante, bisogna partire da ciò che accade quando i tessuti dell'occhio subiscono un danno. In alcune circostanze, l'organismo reagisce producendo nuovo materiale per riparare le strutture coinvolte, ma questo processo non sempre si svolge nel modo corretto e può portare alla formazione di membrane e tessuto cicatriziale sulla retina, una struttura fondamentale per la vista perché riceve la luce e la trasforma in segnali che vengono poi trasmessi al cervello. Quando queste membrane si formano e si sviluppano in modo anomalo, possono alterare la struttura della retina e compromettere il suo funzionamento, provocando problemi visivi che, nei casi più gravi, possono diventare permanenti. È ciò che può accadere, per esempio, in alcune forme di retinopatia diabetica proliferante, una complicazione del diabete che interessa i vasi sanguigni dell'occhio, oppure nella vitreoretinopatia proliferante, una condizione nella quale si formano membrane che possono esercitare una trazione sulla retina e favorirne il distacco.



Il problema è che, una volta sviluppato il tessuto fibroso, intervenire può diventare difficile e le possibilità di trattamento dipendono dalla malattia e dalla situazione clinica del paziente. Per questo motivo, i ricercatori stanno cercando di comprendere meglio i meccanismi che portano alla formazione di queste membrane, nella speranza di individuare nuovi modi per rallentare o impedire il processo. Al centro dello studio pubblicato su PNAS ci sono le proteine BMP2 e BMP4, appartenenti a una famiglia di molecole conosciute soprattutto per il loro ruolo nello sviluppo e nella formazione delle ossa, ma che partecipano anche a numerosi altri processi dell'organismo, regolando il comportamento delle cellule e il modo in cui i tessuti crescono e si organizzano. I ricercatori hanno osservato che queste proteine potrebbero avere un ruolo importante anche nella fibrosi retinica, perché sono in grado di attivare segnali che modificano l'attività delle cellule e favoriscono la produzione di sostanze coinvolte nella formazione del tessuto cicatriziale. In particolare, gli esperimenti hanno mostrato che la loro attività può aumentare la produzione di alcune proteine, tra cui la fibronectina e il collagene, che normalmente contribuiscono a sostenere i tessuti, ma che, quando si accumulano in modo eccessivo o disordinato, possono favorire la comparsa di membrane fibrose.



Un altro aspetto interessante riguarda il fatto che queste proteine non sembrano agire su un solo tipo di cellula, ma potrebbero influenzare diversi elementi presenti nella retina, contribuendo a creare le condizioni che favoriscono la formazione del tessuto anomalo. Questa osservazione potrebbe aiutare a spiegare perché la fibrosi sia un fenomeno complesso, nel quale intervengono più meccanismi biologici che si influenzano reciprocamente. Per verificare se fosse possibile contrastare questo processo, gli scienziati hanno anche studiato che cosa accade bloccando alcuni dei segnali attivati dalle proteine BMP, utilizzando una sostanza sperimentale chiamata LDN193189, che agisce su una specifica via di comunicazione tra le cellule. Nei modelli animali utilizzati nella ricerca, il trattamento ha favorito la riduzione delle membrane fibrose presenti sulla retina, suggerendo che intervenire su questi segnali potrebbe rappresentare una possibile strada per limitare il danno provocato dalla formazione di tessuto cicatriziale. Si tratta di un risultato interessante perché indica che, almeno nelle condizioni sperimentali esaminate, modificare l'attività di determinate proteine potrebbe influenzare un processo che fino a oggi è stato difficile controllare con trattamenti mirati. È importante, tuttavia, non interpretare questi risultati come la scoperta di una cura già disponibile per le persone che soffrono di malattie della retina. Gli esperimenti sono ancora lontani dal dimostrare che lo stesso approccio possa essere utilizzato in sicurezza nell'uomo e saranno necessari ulteriori studi per capire quali siano gli effetti del trattamento, quali dosi possano essere appropriate e se sia possibile ottenere benefici senza interferire con le altre funzioni svolte dalle proteine BMP nell'organismo.



La ricerca rappresenta quindi un passo avanti soprattutto nella comprensione dei meccanismi che possono portare alla fibrosi retinica, una complicazione che può avere conseguenze importanti per la vista e per la qualità della vita delle persone che ne soffrono. Individuare i segnali biologici responsabili della formazione delle membrane potrebbe consentire, in futuro, di sviluppare trattamenti più mirati, capaci di intervenire direttamente sui processi che provocano il danno invece di limitarsi ad affrontarne le conseguenze.Per il momento, la strada verso una possibile applicazione clinica resta lunga, ma lo studio pubblicato su PNAS offre una nuova direzione da seguire e suggerisce che le proteine BMP potrebbero diventare un bersaglio importante per la ricerca sulle malattie della retina. Comprendere meglio il loro ruolo potrebbe aiutare gli scienziati a trovare nuovi modi per contrastare la formazione di tessuto cicatriziale e, in prospettiva, a proteggere la vista nei pazienti maggiormente esposti a queste complicazioni.



