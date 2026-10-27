Malattie rare, la nuova tecnica per correggere errori genetici direttamente in corpo

E se fosse possibile correggere un errore genetico direttamente nel corpo, invece di limitarsi a curarne le conseguenze? È questa la prospettiva aperta da una nuova ricerca che sta attirando l’attenzione della comunità scientifica. Come racconta la rivista Nature, una tecnica di editing genetico chiamata prime editing è stata utilizzata per la prima volta in una persona con l’obiettivo di correggere il DNA direttamente all’interno dell’organismo. La sperimentazione riguarda la malattia di Wilson, una rara condizione ereditaria che impedisce al corpo di eliminare correttamente il rame in eccesso. La notizia è importante perché apre una strada nuova: intervenire direttamente sulla causa genetica di una malattia, anziché limitarsi a controllarne i sintomi.

Per capire la novità, basta immaginare il DNA come un enorme libro di istruzioni che guida il funzionamento del nostro corpo. A volte, in questo libro, è presente un errore. Può bastare una piccola modifica per compromettere il lavoro di una proteina e provocare una malattia. Il prime editing è una tecnologia progettata proprio per correggere alcuni di questi errori con grande precisione. È una versione più recente delle tecniche di editing genetico, tra cui la famosa CRISPR, diventata nota negli ultimi anni per le sue potenzialità nella medicina. La differenza è che il prime editing permette di riscrivere specifiche parti del DNA senza dover necessariamente tagliare entrambi i filamenti della molecola. L’obiettivo è intervenire nel punto giusto, modificando la sequenza difettosa. Naturalmente, la precisione e la sicurezza della procedura devono essere verificate attraverso gli studi clinici. La malattia di Wilson è una patologia genetica rara che colpisce il modo in cui l’organismo gestisce il rame, un minerale necessario per il nostro corpo ma pericoloso quando si accumula in quantità eccessive. Nelle persone che ne soffrono, un difetto genetico impedisce al fegato di eliminare correttamente il rame. Con il tempo, questo può accumularsi nel fegato e raggiungere anche il cervello e altri organi. Le conseguenze possono essere gravi, con danni al fegato e disturbi neurologici. Oggi esistono farmaci che aiutano a controllare l’accumulo di rame, ma generalmente devono essere assunti nel tempo. La nuova ricerca punta a qualcosa di diverso: correggere direttamente il difetto genetico che provoca la malattia. Il trattamento sperimentale è progettato per raggiungere le cellule del fegato e correggere una mutazione del gene responsabile della malattia di Wilson. Per farlo, utilizza minuscole particelle che trasportano nelle cellule le istruzioni necessarie per modificare il DNA.

Se tutto funziona come previsto, le cellule trattate potrebbero recuperare parte della loro capacità di gestire il rame in eccesso. È questa la grande speranza della ricerca: intervenire sulla causa della malattia, invece di dover affrontare soltanto i problemi che provoca. Ma attenzione: per ora non è ancora dimostrato che il trattamento riesca a guarire la malattia. La sperimentazione serve proprio a capire se sia sicuro e se possa offrire benefici reali ai pazienti. Una delle domande più interessanti riguarda la durata degli effetti. Se la modifica del DNA funzionasse correttamente e producesse un beneficio duraturo, in futuro potrebbe essere possibile ridurre la necessità di trattamenti continui. È però troppo presto per sapere se sarà davvero così. I ricercatori dovranno verificare quanto il trattamento riesca a correggere il difetto genetico, se migliori la salute del fegato e se gli effetti si mantengano nel tempo. Sarà importante anche controllare che non si verifichino modifiche indesiderate in altre parti del DNA. I primi risultati clinici sono attesi nel 2027. La ricerca non riguarda soltanto la malattia di Wilson. In futuro, tecniche come il prime editing potrebbero essere studiate anche per altre patologie causate da errori nel DNA. La strada, tuttavia, è ancora lunga.

Ogni malattia presenta difficoltà diverse e non tutte le mutazioni possono essere corrette con lo stesso sistema. Per ora, il risultato più importante è aver portato questa tecnologia un passo più vicino alla medicina pratica, utilizzandola direttamente all’interno del corpo umano. Come dimostra l’interesse per questa ricerca raccontata da Nature, la medicina genetica sta cercando di passare dal trattamento dei sintomi alla correzione delle cause di alcune malattie. Non siamo ancora davanti a una cura definitiva, ma la possibilità di riscrivere una parte del DNA direttamente nell’organismo potrebbe cambiare il modo di affrontare alcune patologie ereditarie. Ora la parola passa agli studi clinici: saranno i risultati dei prossimi mesi a dirci se questa nuova tecnologia potrà davvero trasformare una promessa scientifica in una cura per i pazienti.