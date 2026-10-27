Cervello, la mappa mai vista: ecco come nascono dolore, nausea e sensazioni

Dal dolore alla nausea, fino alla sensazione di caldo e al formicolio: uno studio pubblicato su Nature aiuta a comprendere meglio come il cervello riceve i segnali del corpo e li trasforma in sensazioni che possiamo percepire. Il nostro corpo ci parla continuamente. Lo fa quando sentiamo dolore, quando abbiamo lo stomaco sottosopra, quando avvertiamo un formicolio o quando il caldo diventa insopportabile. Ma come fa il cervello a riconoscere tutti questi segnali e a trasformarli in sensazioni precise? Una nuova ricerca raccontata dalla rivista scientifica Nature prova a rispondere a questa domanda, facendo luce su una delle regioni più complesse e meno conosciute del cervello umano: la corteccia insulare, chiamata anche insula. Si tratta di un’area situata in profondità nel cervello, nascosta sotto altre strutture cerebrali. Nonostante la sua posizione poco visibile, svolge un ruolo importante nel modo in cui percepiamo ciò che accade all’interno e all’esterno del nostro corpo. Per capire il ruolo di questa regione, basta pensare a quello che succede quando ci sentiamo male. Un dolore alla pancia, un improvviso senso di nausea o una sensazione di calore possono sembrare esperienze molto diverse. Eppure, tutte richiedono che il cervello raccolga e interpreti informazioni provenienti dal corpo.

L’insula contribuisce proprio a questo processo. Riceve informazioni legate alle condizioni fisiche dell’organismo e partecipa alla costruzione delle sensazioni che proviamo. Gli scienziati sapevano già che questa regione era coinvolta nella percezione del dolore e delle sensazioni interne. La novità dello studio descritto da Nature è una mappatura particolarmente dettagliata della sua organizzazione, che aiuta a comprendere meglio come le diverse parti dell’insula svolgano compiti differenti. La ricerca mostra che l’insula non funziona come un’unica struttura che gestisce tutte le sensazioni nello stesso modo. Al contrario, le sue diverse regioni sembrano avere ruoli specifici. Alcune aree sono maggiormente coinvolte nell’elaborazione del dolore proveniente da determinate parti del corpo. Altre partecipano alla percezione di ciò che accade negli organi interni, contribuendo a sensazioni come la nausea. Una regione più anteriore dell’insula, invece, è collegata ad altre aree del cervello che partecipano ai processi cognitivi ed emotivi. In parole semplici, il cervello non si limita a registrare quello che sente il corpo: cerca anche di dare un significato a quelle sensazioni. È questa una delle osservazioni più interessanti emerse dalla ricerca. Le sensazioni fisiche non dipendono soltanto dai segnali che arrivano dall’organismo, ma anche dal modo in cui il cervello li elabora insieme alle emozioni e alle informazioni di cui dispone.

Pensiamo, per esempio, a quando avvertiamo un battito accelerato. In una situazione di paura potremmo interpretarlo come un segnale di allarme. Durante l’attività fisica, invece, potremmo considerarlo una risposta normale allo sforzo. Il segnale del corpo può essere simile, ma il contesto cambia il modo in cui lo percepiamo e lo interpretiamo. L’insula partecipa a questa complessa relazione tra corpo e cervello, anche grazie alle sue connessioni con le aree coinvolte nelle emozioni e nei processi cognitivi. Come sottolinea Josef Parvizi, medico e scienziato della Stanford University e coautore dello studio, questa regione non si limita a leggere le informazioni provenienti dal corpo: contribuisce anche a influenzare il modo in cui vengono percepite.

Questo non significa che il cervello inventi liberamente le sensazioni, ma che la percezione finale nasce da un’elaborazione complessa, nella quale i segnali fisici interagiscono con altri processi cerebrali. Comprendere meglio l’organizzazione dell’insula potrebbe aiutare gli scienziati a studiare più a fondo il rapporto tra sensazioni corporee, emozioni e pensieri. Questa conoscenza potrebbe essere utile, in futuro, per approfondire condizioni in cui la percezione del corpo assume un ruolo importante, come alcuni disturbi caratterizzati da dolore persistente o da sensazioni corporee difficili da interpretare. La ricerca, tuttavia, non rappresenta ancora una cura né dimostra che sia possibile intervenire direttamente su questi meccanismi per risolvere tali problemi. Si tratta soprattutto di un passo avanti nella comprensione del funzionamento del cervello umano. La neuroscienziata cognitiva Lucina Uddin, dell’Università della California, Los Angeles, ha definito lo studio un risultato notevole, sottolineandone il contributo alla conoscenza dell’insula e del suo ruolo nella produzione delle sensazioni corporee.

Questa ricerca ci ricorda che corpo e mente non sono due sistemi separati. Ogni giorno, il cervello raccoglie informazioni sul nostro stato fisico e le integra con emozioni, ricordi e contesto, contribuendo a costruire il modo in cui viviamo le nostre esperienze. Il dolore, la nausea, il caldo e il formicolio non sono quindi soltanto segnali che arrivano dal corpo: sono anche il risultato di un lavoro complesso svolto dal cervello. La nuova mappatura dell’insula, raccontata da Nature, offre agli scienziati uno strumento più preciso per esplorare questo dialogo continuo. E più comprenderemo come nasce la percezione del nostro corpo, più potremo avvicinarci a una conoscenza approfondita di uno degli organi più complessi e affascinanti dell’essere umano: il cervello.