Uomini e donne, lo schiaffo di Giulia Latini: "Mai stata con lui". Una bomba da Maria De Filippi

Per Giulia Latini, protagonista di Uomini e donne di Maria De Filippi su Canale 5, è arrivato il momento delle confessioni, piovute sui social, dove si è raccontata, almeno in parte, hai fan. La Latini ha confidato che per lei questo, per quel che riguarda l'amore, non è un momento molto sereno. Il suo sogno, ha aggiunto, è quello di crearsi un giorno una famiglia e di fare il lavoro che le piace. Ma, soprattutto, ha negato in modo netto di aver avuto una relazione con Fabio Basile, come da più parti era stato ipotizzato dopo una foto che li ritraeva insieme in Puglia. Eppure, il sospetto che un flirt ci sia stato, resta...