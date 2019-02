Vieni da me, Andreas Muller e il commovente messaggio del fratello Daniel

Il vincitore di Amici 16 e ballerinino professionista della scuola Andreas Muller oggi è stato ospite nel salotto di Vieni da Me. Intervistato da Caterina Balivo si è soffermato sulle vicende familiari, in particolare sul dramma che ha coinvolto il fratello maggiore Daniel. Da neonato questo è stato colpito da meningite, ma la famiglia, forte dell'amore, è riuscita a trasformare la brutta vicenda in determinazione e maggiore unione.

Nel corso della trasmissione è stato trasmesso il video-messaggio che Daniel ha inviato al fratello Andreas, dal quale è emerso chiaramente come il primogenito sia il suo primo fan. Come ha ammesso il ballerino, è stato proprio suo fratello a fargli conoscere il mondo della danza. Ancora oggi, pur vivendo in paesi diversi, Andreas ha rivelato di sentirlo ogni giorno, nonostante gli impegni del ballerino professionista nella scuola di Amici. Nel talent di Maria De Filippi Muller ha avuto l'occasione di formarsi con Veronica Peparini con la quale, a detta di molti, ci sarebbe del tenero.