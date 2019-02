I tempi della celebrità per Eva Robin's, al secolo Roberto Maurizio Coatti, sono ormai un lontanissimo ricordo, quando la showgirl era tra i personaggi più chiacchierati del mondo dello spettacolo italiano a cavallo tra gli anni '80 e '90. Un periodo intenso, fatto di collaborazioni in tv prima con Gianni Boncompagni e poi con Antonio Ricci, affiancata alla mitica Moana Pozzi. Ed era un periodo di salotti e curiose frequentazioni, come quella con Vittorio Sgarbi, che non ha mai fatto segreto di esserci andato a letto.

Intervenuta a I lunatici su Radiodue, la Robin's è tornata su quell'incontro, che nel corso degli anni è diventato quasi una leggenda: "Se è vero che abbiamo fatto l'amore? - ha detto la Robin's - Questo è quello che dice sempre lui. È uno dei pochi che lo dice. Tutti gli altri invece buttano il sasso e nascondono la mano. Se mi sono pentita? No, sono incontri fondamentali in un certo senso. La prima volta che ho incontrato uno Sgarbi era la sorella. Mi aveva proposto di fare un libro. Poi dopo ho conosciuto lui...".